Инвесторы продолжают шарахаться от Украины, предпочитая Монголию и Лаос

15.04.2019

Несмотря на улучшение бизнес-климата на Украине, в стране продолжает уменьшаться приток ПИИ (прямых иностранных инвестиций).

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил украинский финансовый аналитик, исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

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Эксперт отмечает, что прогноз на этот год составляет 1,5 миллиарда долларов ПИИ, тогда как в 2013-м – 4,5 миллиарда.

“И почему в этом году будет их меньше, чем в прошлом, потому что в прошлом было 1,7 млрд долларов, и еще меньше, чем в позапрошлом, когда их было 2,5 млрд долларов, и еще меньше, чем в предыдущем году, когда их было 3,4 млрд долларов. Почему качество бизнес-климата улучшается, а притоки прямых иностранных инвестиций уменьшаются?”, – задается вопросами аналитик.

По его словам, данная тенденция объясняется тем, что меняется конъюнктура в мире, а финансовые потоки финансовые устремились в “тихие гавани”, к числу которых больше не принадлежит Украина.

“Посмотрите на ситуацию, которая есть в таких странах, которые, традиционно для нас, считались очень бедными – Вьетнам, Монголия, Лаос. Монголия растет темпами чуть ли не 10%. Лаос, Вьетнам показывают рост от 6%. Видео, которые вы можете совершенно легко посмотреть, находясь у себя в офисе или дома, из Вьетнама показывают, что это уже вообще совершенно другая страна, по сравнению с теми стереотипными картинками, которые есть в голове у обычного обывателя. Это совсем другая страна, потому что меняется качество бизнес-климата.

И вот этот кто-то другой откусывает дополнительный кусок от пирога, он получает возможность быстрыми темпами развиваться, а мы продолжаем расти вот такими темпами – и это ненормально. Потому что, во-первых, мы находимся в Европе, и возле нас окружение и наши люди – мобильные, и нет границ, и эти люди быстро уезжают”, – сокрушается Устенко.