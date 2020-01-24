24.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Инвесторы в Давосе шарахались от Зеленского с Гончаруком так же, как от Януковича с Азаровым – эксперт

Выступления в Давосе руководителей Украины, в которых они призывали инвесторов вкладываться в Украину, принципиально не отличалось от таких же выступлений представителей правительства Азарова, которым не удалось привлечь серьезные инвестиции.

Об этом в интервью телеканалу Newsone заявил Валентин Землянский, аналитик альтернативного экспертного правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня ностальгия возникла, я Николая Яновича Азарова вспомнил, Виктора Федоровича Януковича с его «увимкни Украину».

Это 2012 год, выступление в Давосе. Ничем не отличалось выступления Януковича, позиция Азарова по подписанию соглашения об Ассоциации от того, что мы услышали от Зеленского и Гончарука. Все новое – хорошо забытое старое.

Все очень четко понимают, какой уровень знаний, компетенций должен быть и что мы можем предложить. Мы увидели это – сдача «Укрзализницы», «приходите, вкладывайте», «кто нее успеет, тот опоздает», «мы тут такие». Поверьте, для капитала абсолютно безразлично какие вы», – заметил эксперт.

Что касается «Укрзализницы», то никакого «европейского уровня перевозок» в результате передачи ее в управление немцам, о чем говорили украинские чиновники – не будет.

«Этого не будет. Немцы уже дали свое видение ситуации, было заявление директора немецкой компании который сказал, что «мы будем предоставлять консультации», – отметил Землянский.

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