Инженер объяснил, почему Россия проигрывает по количеству спутников в космосе

Проблема с большим количеством военных спутников у России может решиться за десятки миллиардов долларов и достаточно длительное время.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По словам Васильева, Россия отказалась от идеи создания многоразовой ракеты-носителя еще в советское время, а сейчас вывести массы спутников будет достаточно дорогим удовольствием.

«Многие начинают устраивать дискуссии по поводу того, что мы прос…ли, у нас нет спутников. Ребята, это все тупо количество денег. Крупная группировка имеет смысл только при сразу нескольких составных частях. Для вывода большого количества спутников необходимо снизить их себестоимость. Это достигается упрощением конструкции, то есть, уходом от вакуумных сверхчистых помещений, к грубо говоря, они собираются как лего, из составных элементов, а не каждый индивидуально. Плюс, на конвейере. Соответственно, за счет этого дробления операций получается снижение стоимости. Снижение стоимости позволяет их запускать сразу много. Так как их запускают сразу много, то ракета запускается много раз. И решения по многоразовости по большому счету были отработаны во всех странах – и в СССР, и в США еще в 60-70-е. Они не использовались, потому что было нерентабельно это делать, так как количество запусков было небольшое.

Когда мы сводим воедино – у нас количество запусков увеличивается, становится оправданным иметь средства по уменьшению стоимости вывода, то есть многоразовые. Как только они у нас становятся при массовом выпуске, мы можем выпускать много ракет. Грубо говоря, если это воедино становится подъемно по финансам, тем не менее, стоимость такой программы очень значительна. Мы как государство, тем более сам Роскосмос, просто не можем себе позволить. А минимальный входной билет – несколько десятков миллиардов долларов в эту программу, не считая годов разработки. То есть, это целенаправленное проектное финансирование на много лет вперед. Если бы имели свободные ресурсы так делать, то, конечно, и мы могли бы это сделать, но в данном случае у нас денег нет, поэтому приходится изобретать другие решения, альтернативные», – заявил Васильев.