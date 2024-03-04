Инженер-ракетчик озвучил самый опасный сценарий удара по Крымскому мосту

Немецкие ракеты Taurus могут повредить опоры Крымского моста, если удар будет наноситься не сверху, а сбоку, со стороны моря. Но это требует высокоточного наведения, для удара с дальнего расстояния, не говоря уже про необходимость обойти защиту российской ПВО.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конструкция Taurus состоит из двух боевых частей. Первая часть кумулятивным зарядом пробивает преграду и потом идёт длинная, прочная, бронебойная боеголовка, которая проходит внутрь и, соответственно, взрывается уже внутри. То есть взрыв получается внутренним», – пояснил он.

«Для поражения цели типа «мост» обычно есть два варианта – либо перебивать пролёт, который самая простая часть. Но дело в том, что после этого он достаточно быстро восстанавливается. В принципе, мы это наблюдали. И плюс, опять же, такая массивная конструкция, как используется в Крымском мосту, потребовала 20 тонн тротилового эквивалента, чтобы наружным взрывом его обрушить. И то, только одну половинку моста, а он у нас из двух частей состоит. Второй вариант удара – это бить уже непосредственно по опорам. Но, так как их площадь гораздо меньше, они находятся под пролётом, то при ударе сверху, например, ракетой типа Storm Shadow и Taurus, предполагается такой механизм наведения: ракета входит под углом в пролёт, он пробивается предварительным зарядом, и в образовавшееся отверстие проникает уже длинная бронебойная часть, которая попадает, собственно уже под пролет», – обрисовал эксперт возможный сценарий действий противника.

Он напомнил, что такой удар был нанесен по мосту на Чонгаре прошлым летом, но совместить невидимую цель с системой наведения, видимо, оказалось сложно. Потому что по факту основная часть боеголовки попала просто в грунт и взорвалась, не причинив вреда мосту. А наружную дыру в конструкции залатали за пару суток.

«Можно вспомнить опыт поражения Антоновского моста HIMARS. Там, конечно, боеголовки были заметно послабее, чуть больше 100 кг, они кроме дырок в принципе особо ничего не делали. Их опасность была в том, что их было много, и они были близко, могли насыпать их больше, чем мы успевали чинить. И то, тем не менее, мост функционировал для каких-то там срочных перебросов и прочего, разрушить его физически было невозможно», – указал Васильев.

По его словам, есть третий вариант удара, который действительно несет опасность транспортному переходу через Керченский пролив.

«Единственное, что может быть действительно крайне опасно для Крымского моста именно в контексте Taurus, если они попробуют бить вдоль – не сверху, а со стороны моря непосредственно в опоры. И вот тогда может быть при попадании в опору основного заряда и взрыва даже небольшой мощности хватит, чтобы ее разбить. И это действительно на достаточно долгий срок, пока её будут восстанавливать. Но вопрос, смогут ли они обеспечить точность, чтобы в такую тонкую опору попасть, с учётом ещё и заграждения, и то что у нас есть там ПВО, и прочее», – указал эксперт.

Большинство пролётов Крымского моста сделаны из металла, и они не дробятся как бетон. Обычными ракетами бить туда вообще не имеет смысла. Поэтому все рассуждения немецких офицеров, зафиксированные на аудиозаписи, являются обычным делом для военных.

«Для меня лично это просто не является каким-то особым таким откровением, и, в принципе, люди, которые отвечают за силовые действия, они проговаривают все возможные варианты. То же самое, наверняка, и у нас обсуждается – какие-то варианты противодействия. То, что их никто не слышит – и слава Богу. Это естественное состояние любых военных, они оценивают потенциал. Причём, кстати, видно сразу некомпетентность одного из товарищей, который там начинает делать упор на то, что применить самолёт типа «Rafale». Это, во-первых, втянуть французов мимоходом, а, во-вторых, какого-то особого эффекта он не даст, даже с учетом того, что у него ниже заметность. Разве что, если попробовать нагрузить его БК, чтобы он попробовал зайти со стороны Одессы. Но это, опять же, крайне рискованный вариант. Потому что в таком случае это будет эквивалентно нападению натовского самолёта на российскую территорию», – заключил Васильев.