Инженер-ракетчик РФ рассказал о текущем состоянии украинского ракетостроения

Все украинские разработки ракет исходят из общего советского корня и общих разработок, которые в России за 30 лет выпустили в серию и уже усовершенствовали, а на Украине распилили и растащили в закрома.

Об этом ForPostу рассказал инженер-ракетостроитель, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт прокомментировал заявление главы «Укроборонпрома» Германа Сметанина о начале разработки ракет, способных наносить удары по Москве.

«На Украине есть вполне серьёзная качественная школа по разработке военной техники. Конечно, она, слава богу для нас, была здорово растаскана и деградировала в 90-е. Из того, что у них есть, первая программа – «Нептун», и она в принципе уже реализована. Ракеты производятся серийно. Это противокорабельная крылатая ракета малой размерности. Она делалась на основе того же комплекса «Уран». Просто, в советское время был обмен документацией, и частично они участвовали тоже в разработке. У КБ «Луч» были все эти наработки, по сути, они их просто допилили. Сейчас порог технологического разрыва уменьшился, и даже страны типа Ирана и Йемена могут себе позволить крылатые баллистические ракеты. И когда стала массово доступна электроника, полетные системы гораздо упростили и удешевили. Они перестали быть запредельно технологичными, дорогими, и сейчас это уже вполне решаемый вопрос. Поэтому «Нептун» они довели, и могли это сделать реально гораздо быстрее, если бы не было там попила и коррупции», – отметил эксперт и добавил, что первая партия «Нептунов» из 80 штук уже изготовлена. Также баллистическая ракета «Сапсан» на Украине получила новое название «Гром». Это твердотопливная ракета средней дальности, по функционалу аналог «Искандера». Но она доведена до опытной эксплуатации, и даже применена, но пока в серию не запущена. «ВСУ пытались повторить «Искандер», и в этом плане насколько у них получился квази баллистический полёт, пока неизвестно. Пока что мы «Гром» сбиваем», – заверил Васильев.

Для массового производства нужно вписаться в экономику, чтобы ракета не стоила запредельно дорого. И этот порог украинские разработчики пока ещё не перешли.

«Еще до СВО в КБ «Юг» был закуплен мощный 3D-принтер, который работает именно с металлом и позволяет делать такие вот уникальные образцы в единичных количествах. Собственно, это они и делают на Павлоградском заводе для того же «Грома», где была готова оснастка для изготовления корпусов и рецептуры», – уточнил эксперт.

В том же Павлограде есть производство ракетного топлива, но из-за нищенского положения ракетостроения в последние 30 лет наверстать упущенное за короткий промежуток времени не получится.

«Поэтому у них программа зависла, и возвращаясь к вопросу по крылатой ракете большой дальности, они пытаются воссоздать наш «Калибр». То есть у них тоже были такие разработки ракеты Х-55, откуда «Калибр» собственно и растёт. А Х-55 создавался как ответ на американский «Томагавк». Наши тогда посмотрели, что идея хорошая, можно стрелять из обычных торпедных аппаратов, в чём её преимущество, и сделали ракету Х-55 с ядерной боеголовкой. Потом она постепенно модернизировалась, дорабатывалась под более современные элементы и стала «Калибром» с обычной боевой частью», – пояснил Васильев и уточнил, что заявления Сметанина связаны с выпуском аналогов БПЛА «Герань», которые по своей сути являются такими же крылатыми ракетами.