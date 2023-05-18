Ипортозамещение на марше: Евровидение заменили Добровидением

Елена Острякова.  
18.05.2023 15:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Россия


Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов считает, что международный фестиваль народной песни «Добровидение» является адекватной заменой «Евровидения» в России.

Об этом он сегодня заявил журналистам в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов считает, что международный фестиваль народной песни «Добровидение»...

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«На прошлой неделе в Европе прошло очередное шоу музыкантов с пониженной социальной ответственностью по музыке. Слава богу, что уже второй год федеральные каналы не транслируют это шоу.

В Санкт-Петербурге уже восьмой раз пройдет наше шоу «Добровидение», где тысячи участников соберутся в лучших залах на лучших площадках, и это буду транслировать и федеральные, и региональные каналы России.

Такой ответ мы подготовили с Иосифом Кобзоном, Валентиной Терешковой, лидеры всех партий Госдумы принимают участие в открытии и поддержке этого музыкального мероприятия», – сказал Нилов.

Он напомнил, что фестиваль регулярно проводит выездные мероприятия «Добровидение – Донбассу».

Также Нилов сообщил, что сегодня на круглом столе «Деятели культуры в поддержку защитников Отечества, участников СВО»  в Госдуме депутаты выяснят, все ли артисты участвуют в поддержке фронта, и есть ли у них такая возможность на телевидении и радио.

Готовится соответствующее постановление Госдумы.

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