Ипортозамещение на марше: Евровидение заменили Добровидением
Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов считает, что международный фестиваль народной песни «Добровидение» является адекватной заменой «Евровидения» в России.
Об этом он сегодня заявил журналистам в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На прошлой неделе в Европе прошло очередное шоу музыкантов с пониженной социальной ответственностью по музыке. Слава богу, что уже второй год федеральные каналы не транслируют это шоу.
В Санкт-Петербурге уже восьмой раз пройдет наше шоу «Добровидение», где тысячи участников соберутся в лучших залах на лучших площадках, и это буду транслировать и федеральные, и региональные каналы России.
Такой ответ мы подготовили с Иосифом Кобзоном, Валентиной Терешковой, лидеры всех партий Госдумы принимают участие в открытии и поддержке этого музыкального мероприятия», – сказал Нилов.
Он напомнил, что фестиваль регулярно проводит выездные мероприятия «Добровидение – Донбассу».
Также Нилов сообщил, что сегодня на круглом столе «Деятели культуры в поддержку защитников Отечества, участников СВО» в Госдуме депутаты выяснят, все ли артисты участвуют в поддержке фронта, и есть ли у них такая возможность на телевидении и радио.
Готовится соответствующее постановление Госдумы.
Спасибо!
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