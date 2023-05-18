Ипортозамещение на марше: Евровидение заменили Добровидением

Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов считает, что международный фестиваль народной песни «Добровидение» является адекватной заменой «Евровидения» в России.

Об этом он сегодня заявил журналистам в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе в Европе прошло очередное шоу музыкантов с пониженной социальной ответственностью по музыке. Слава богу, что уже второй год федеральные каналы не транслируют это шоу.

В Санкт-Петербурге уже восьмой раз пройдет наше шоу «Добровидение», где тысячи участников соберутся в лучших залах на лучших площадках, и это буду транслировать и федеральные, и региональные каналы России.

Такой ответ мы подготовили с Иосифом Кобзоном, Валентиной Терешковой, лидеры всех партий Госдумы принимают участие в открытии и поддержке этого музыкального мероприятия», – сказал Нилов.