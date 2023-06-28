Ипотека в Крыму не сильно почувствовала приход «Сбера» на полуостров

Любовь Смирнова .  
28.06.2023 20:57
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Финансы


Приход в Крым «Сбербанка» не мог существенно повлиять на рынок недвижимости – сделки с ипотекой от «Сбера» проводятся уже несколько лет, только для их оформления нужно было выезжать на материк.

Об этом в интервью ForPost заявила директор агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приход в Крым «Сбербанка» не мог существенно повлиять на рынок недвижимости – сделки с...

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«Конечно, мы давно работаем со «Сбербанком». Просто было не очень удобно ездить в его ближайший офис в Темрюк, а сейчас ближайший на Руднева. Ничего нового не произошло. Лет пять как «Сбербанк» выдает кредиты на покупку крымской недвижимости, только нужно было ехать в Темрюк. Программы прозрачные, на сайте «Домклик» всё напечатано очень подробно. Если надо согласовать ипотеку севастопольцу, все работает, если ваш севастопольский объект хотят купить – ипотеку Сбера берите смело, всё давно отработано.

Условия в Сбербанке по ипотечным программам, а там много различных других программ, по процентным ставкам выше, чем в тех банках, что давно работают в Севастополе. Сбербанк не самый дешевый – Сбербанк быстрый, без проволочек, там не придираются ни к чему. Удобно работать, когда это всё электронное – ты сидишь в кабинете, в личный кабинет одного покупателя зашёл, второго, удобно. А условия там недешёвые. Поэтому не забываем про наши банки, которые работают и предлагают хорошие условия»,- подчеркнула специалист.

По-прежнему вкладывать средства в квартиру, как в источник заработка, намного выгоднее, чем держать их на депозите.

«Хорошую двухкомнатную квартиру с ремонтом можно купить за 7 миллионов рублей и сдавать ее за 40 тысяч в месяц. Это 480 тысяч рублей в год. Возможно, что где-то депозит приносит такой доход с 7 миллионов рублей», – указала Массальская.

«Конечно, это средство защиты денег от инфляционных процессов, но мы живем в такое динамичное время, что думаешь о многом: беспилотник туда, или не туда упал – и конец недвижимости, как было в Краснодаре. Есть такой волнительный момент, но все равно от инфляции – камень надежнее банка», – заключила она.

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