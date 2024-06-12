Ипотека взвинтила цены на жильё в Крыму – однако до «взрыва пузыря» далеко

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Ключевым драйвером цен на жилую недвижимость в Крыму остается льготная ипотека. «Херсонские сертификаты» на какое-то время сравняли стоимость 1м² на первичном и вторичном рынке, но постепенно ценовой диапазон увеличился.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила коммерческий директор строительной компании Дарья Плотникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цены на вторичную недвижимость действительно существенно выросли, и мы впервые вообще за всю историю в недвижимости наблюдали такое необычное перераспределение спроса, когда первичная недвижимость стоила даже дешевле, чем вторичка. Такого раньше, конечно, никогда не было. Но «херсонские сертификаты» распространялись только на готовую недвижимость», – отметила эксперт.

По ее словам, высвобождающиеся с рынка вторичной недвижимости деньги перешли к застройщикам, которые тоже ощутили подъём спроса. Но спрос по-прежнему формируют ипотечные программы.

«Ключевым драйвером всё-таки была и остаётся ипотека, которая продолжает работать, и люди активно ею пользуются. Сейчас доля ипотеки составляет примерно 53-55% в структуре продаж застройщиков. До 70% в других регионах РФ доходит, и это повод для того, чтобы поговорить об ипотечном пузыре. Но в Крыму не было такого, ситуация складывалась несколько иначе. У нас доля ипотеки в такой изобильный для крымской недвижимости год, как 2021-й, была примерно 25%. То есть всего четверть квартир покупались с использованием ипотеки», – уточнила Плотникова.