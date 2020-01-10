Иран. «Боинг». Казалось бы, причем тут Коломойский?

10.01.2020, Киев, Валентин Филиппов

Если есть что-то общее между двумя боингами, над Донбассом в 2014 и над Ираном в 2020, то это Игорь Валерьевич Коломойский. Он же Беня, он же Колыма, он же почётный донор и вдохновитель самых взаимоисключающих проектов, участие в которых гарантирует попадание в Ад.

Просто хочется напомнить, что именно Игорь Валерьевич контролировал небо над Украиной тем, четырнадцатым летом третьего тысячелетия. Именно его диспетчеры вели малайзийский боинг, именно они меняли курс транзитного борта, именно они спустили его на 2 тысячи метров ниже над зоной боевых действий.

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Информация о том, по чьему распоряжению это было сделано, хранится под неприметными холмиками в одной и лесополос Днепропетровской области. И милые девочки не получили за своё служение Украине даже посмертного статуса участниц АТО. Впрочем, к тому времени, когда их имена станут известны, за подобное участие будут уже не награждать, а судить.

Но дальше – больше. Именно Игорь Коломойский тем летом выступал главным спонсором украинских ВВС. За счёт Игоря Коломойского заправлялась боевая авиация. Из фондов Игоря Коломойского выплачивались премиальные украинским воздушным убийцам. За каждый вылет. За каждую бомбардировку и атаку.

Собственно и наземные силы нового режима не обходились без Игоря Валерьевича. Именно он создавал первые тербаты. Именно он обеспечил их стрелковым оружием и бронетехникой. ВСУ подтянулись гораздо позже, зачастую, понукаемые и подгоняемые теми же тербатами имени Коломойского.

И уж совсем глупо вспоминать, кто был вдохновителем зачисток городов и регионов. Как и выгодополучателем, к примеру, одесского кошмара 2 мая.

Но то – такое. Просто личная ненависть у меня попёрла. Никак не привыкну, что это у него просто бизнес.

Не суть. Суть в том, что рухнул тот боинг в аккурат перед сокрушительным поражением украинской армии, на месяц отодвинув разгром, влекущий за собой потерю огромных территорий, а, может, и полное крушение молодой киевской хунты.

То есть, рухнул он тогда, когда надо.

Боинг, рухнувший в Иране в начале 2020 года, принадлежал компания МАУ имени Игоря Валерьевича. И возникает вопрос: почему никто не рассматривает версию о том, что «уронить» собственный самолёт, который, наверняка застрахован, компания может себе позволить? Тем более, когда это необходимо заокеанским хозяевам. Тем более, когда Игорю Валерьевичу так давно и так нужно уладить некоторые шероховатости с США.

Ведь смотрите, как интересно получается. Грохнули американцы иранского генерала, обозвав его террористом. А Иран в ответ «уничтожает гражданский борт». Ну, террористическое же государство, а как иначе. Организовать такое не сложно. И все довольны, и всем понятно. Можно бомбить, можно закрывать проливы, можно нефть качать, можно не качать, – всё, что для демократии надо, всё можно!

Только вот, незадача. Иран взял и в ответ ракетный удар по базам нанёс. Не заморачиваясь на условности и общепринятую практику терпил и лохов. А когда самолёт по инерции всё же уронили, он и следствие сам взялся вести, пояснив международным самолётозащитникам, куда они должны идти.

А теперь – следите за вбросом вереницы версий. Иран сбил, Россия причастна, Бук продали, Тор купили, младший лейтенант из Курска приехал. Еще придумают. Еще обвинят.

А когда Коломойскому дверью промежность зажмут в суде, он им что-то новое придумает. Не могут они без Бени, как ни крути.