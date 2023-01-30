Опасная игра Баку. Иран может начать свою спецоперацию

В минувшую пятницу в Тегеране произошёл серьезный инцидент в виде нападения на посольство Азербайджана, что привело к отзыву всего дипломатического корпуса в Баку. Азербайджанская сторона таким образом фактически обвинила иранскую в осуществлении теракта, что говорит о резком ухудшении отношений между двумя странами.

В задние посольства 27 января проник гражданин Ирана Ясин Хусейн с автоматом АК-47 и открыл стрельбу, в результате которой погиб руководитель охраны дипмиссии, а также два человека были ранены. Это сразу же накалило обстановку и привело к демаршу со стороны Баку, который закрыл своё посольство в Тегеране.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Иранские издания отрицают напрочь причастность властей к этому, давая материалы следствия и показания нападавшего. Утверждается, что у убийцы имелись чисто семейно-бытовые мотивы к совершению данного преступления.

Как пишет иранское издание khabaronline.ir начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими объявил, что нападавший ехал перед посольством Азербайджана в автомобиле Pride и врезался в автомобиль посольства сзади.

«Когда один из дипломатов посольства входил в здание посольства, этот человек вошел в посольство позади него и с огнестрельным оружием», – сказал Рахими. «Затем он убивает одного из дипломатов у входа в здание и ранит двух других».

По словам главы прокуратуры по уголовным делам Тегерана Кази Шахриари, предварительное расследование показывает, что этот человек напал на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране по личным мотивам.

«Нападавший утверждает в ходе первоначального расследования, что его мотив нападения на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране был полностью личным», – сказал судья Шахриари.

Издание etedaal.ir приводит несколько иную версию – нападавший рассказал, что совершил данный вооруженный налёт, ссылаясь на то, что азербайджанские дипломаты удерживали его жену, фактически похитив её.

«В ходе первоначального следствия подсудимый утверждал: «В апреле этого года моя жена отправилась в посольство Азербайджана в Тегеране и больше не возвращалась домой. Я не получал от них никакого ответа во время неоднократных визитов в посольство, и я предполагал, что моя жена укрылась в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране и отказалась встречаться со мной. Сегодня утром я решил пойти в посольство с автоматом Калашникова», – приводятся слова нападавшего.

Другое иранское издание entekhab.ir дало дополнительные подробности.

Якобы, сотрудники посольства Азербайджана отказались отвечать мужчине, он пришёл к мысли устроить стрельбу:

«Я мысленно проанализировал, как убить всех и войти».

Сын нападавшего также рассказал, что находился в машине в момент нападения и отметил:

«Я нахожусь в контакте с мамой, она находится в Азербайджане».

Казалось бы, все детали были иранской стороной предоставлены и обнародованы, но проправительственная азербайджанская пресса сразу же разразилась враждебными материалами, обличающими Тегеран и даже обвиняющих его в потворствовании терроризму.

Так, газета oxu.az в статье на русском языке «Иран хочет уйти от ответственности, нападение на посольство Азербайджана» отмечает:

«Целью теракта иранских спецслужб был расстрел всех без исключения сотрудников посольства Азербайджана, находившихся в тот момент в здании. И только благодаря отваге сотрудников службы охраны посольства, один из которых отдал свою жизнь и стал шехидом, не произошла еще большая трагедия. Согласно информации, полученной АПА по дипломатическим каналам, заявление начальника полиции Тегерана совершенно необоснованно, нападение на посольство – террористический акт. Иран искажает суть инцидента, чтобы уклониться от ответственности, называя произошедший теракт инцидентом на якобы семейно-бытовой почве».

Другое азербайджанское издание report.az пошло еще дальше, что отразилось даже в заголовке статьи, где было написано, что «Иран прибег к террору». В самом материале указывается на то, что угрозы посольству шли постоянно, а само событие стало спланированной акцией силовых органов Ирана.

«Не исключено, что инцидент был заранее спланирован специализированными структурами иранского правительства. Еще в ноябре 2022 года появились сообщения о том, что перед посольством Ирана состоится акция протеста. В то время гражданин Ирана угрожал посольству Азербайджана и водителям грузовиков, въезжающих в Армению. Мужчина, который с гордостью заявил о нападении на посольство США в Иране, сказал, что посольство будет побито камнями и даже подвергнуто физическому давлению со стороны граждан Азербайджана. В то время иранские власти не привлекали это лицо к ответственности», – пишет информационное агентство.

В связи с этим автор статьи Садруддин Исмаилов приходит к выводу, что иранская полиция специально ослабила охрану посольства и отсутствовала на месте, когда произошло нападение. И дальше идёт вывод о том, что Иран якобы является гнездом террора и даже одной из главных стран, которые поддерживают террор.

Азербайджанские СМИ для обоснования подобного жесткого утверждения практически повторили обвинения, звучавшие со стороны Вашингтона и Тель-Авива в отношении Тегерана, приведя в пример судьбу посольств США и Саудовской Аравии после исламской революции, а также приписав Ирану нападения на консульство США в Ираке, представительство Израиля в Аргентине.

Это всё усугубляется тем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее терактом и назвал нападение неприемлемым.

«Мы требуем, чтобы террористы были наказаны», — подчеркнул он в своем заявлении.

Примечательно также, что Баку побежал жаловаться не в Анкару, Москву или Пекин, прося о посреднических услугах в деле урегулирования ситуации, а в НАТО. Так, глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде заявил, что это уже пятое нападение на азербайджанские дипломатические миссии за рубежом со стороны Ирана.

В целом, конечно, ничего исключать нельзя, но повторение тезисов западной и израильской пропаганды в Баку говорит о многом и показывает желание заручиться поддержкой со стороны ЕС и Америки. С Израилем у Ильхама Алиева также хорошие отношения, что выражается в закупке вооружений, которые применялись во время последней Карабахской войны.

Подобные обвинения и накал страстей в прессе говорят и о серьезных противоречиях, которые могут выражаться и в виде информационных, и политических диверсий друг против друга. Так, 7 ноября 2022 года власти Ирана заявили о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. А до этого летом проиранские активисты захватывали посольство Азербайджана в Лондоне.

Одна из причин охлаждения отношений между двумя странами – ранее азербайджанские спецслужбы пытались поиграть на сепаратистских и протестных настроениях на севере Ирана, рассчитывая возбудить национализм в проживающей азербайджанской диаспоре, забрасывая идею создания «Большого Азербайджана», а Тегеран в ответ стремился активизировать шиитское исламское движение в Баку и создать соответствующую угрозу правящей элите во главе с Алиевым.

Напомним, что в октябре-ноябре 2022 года и Иран, и Азербайджан совместно с Турцией провели на границе друг с другом военные учения, что могло привести к вооружённой эскалации на фоне взаимных обвинений. Важным шагом стало и то, что первые лица Ирана однозначно заявили, что не потерпят изменения границ Армении и не допустят оккупации её территорий. Иранцы также напряженно отнеслись к нынешней блокаде Арцаха со стороны азербайджанских «экологов» с военной выправкой.

И нынешний рост противостояния между странами во многом связан с попыткой Анкары и Баку пробить сухопутный Зангезурский коридор через южную Армению. Поглощение Нагорного Карабаха Азербайджаном и превращение Еревана в протекторат Турции, а также Запада, грозит как появлением на северных границах НАТО, так и перекрытием жизненно важного северного транспортного пути, через который идёт значительный объем иранского экспорта.

Естественно, что в таких условиях Тегеран пойдёт на любое обострение и даже на инициирование собственной специальной военной спецоперации, чтобы только не допустить окончательной капитуляции Армении и захлопывания северной границы. Соответственно иранскому руководству невыгодно вытеснение России из региона и вывод миротворцев и российских войск. И в данной ситуации две страны выступают на Южном Кавказе как союзники с целью недопущения разрушения статус-кво.

Конечно, то, что произошло 27 января нельзя ставить в вину Тегерану, так как нет никаких доказательств, что это было специально подстроено, но то, что произошло в информационном поле вокруг данного события, в особенности в азербайджанской прессе и после отзыва дипломатической миссии, показывает насколько обострились отношения между двумя державами. Нельзя исключать и дальнейшей эскалации, в том числе и открытого военного конфликта в ситуации, когда армянское руководство идёт на сдачу позиций и капитуляцию.

Поэтому, если азербайджанская правящая элита не пойдёт на уступки Ирану, отказавшись от планов дальнейшей экспансии, и не примет те сигналы, которые посылаются в Баку с разных сторон, то это, конечно будет чревато для неё в недалёком будущем.