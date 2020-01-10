Иран и «Боинг». На американском воре загорелась шапка

10.01.2020, Москва, Александр Ростовцев

Информационная кампания быстрого реагирования, развёрнутая США вместе с подпевалами вокруг крушения украинского «боинга», направленная на шельмование Ирана и, косвенно, России, указывает на Вашингтон, как на организатора авиакатастрофы по принципу «на воре шапка горит» и «ищи, кому это выгодно».

Не успели обломки злосчастного «боинга» упасть на землю, как в средствах массовой дезинформации и твиттере чиновников Госдепа подобно лесному пожару начали распространяться слухи в виде версий о причастности к катастрофе иранских ПВО и ароматный вброс, что всему виной стало попадание в самолёт российской ракеты ЗРК «Тор».

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Что характерно, кликушеские выкрики стали разноситься раньше предварительных заявлений специалистов, создавая впечатление, что, прежде чем обыватель ознакомится с более-менее объективной информацией, необходимо работать на опережение, давя на эмоции и направляя поток массового сознания в нужное русло.

Однако, как водится в подавляющем большинстве поспешно состряпанных провокаций, вбрасываемые версии обладают всеми признаками бросающейся в глаза топорной работы.

Подозрение, что дело нечисто возникло сразу же после появления в прямом эфире CNN канадского премьер-министра Трюдо, сообщившего об обмене разведывательной информацией с американцами, согласно которой «боинг» МАУ был якобы сбит иранской ракетой «земля-воздух».

«Возможно, непреднамеренно», – умаслил заявление глава правительства Канады.

Чуть позже была выпущена тявкнуть в СМИ другая карманная собачка Вашингтона – лохматый и фриковатый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с заявлением, написанным будто под копирку с тем, что озвучил Трюдо.

Судя по всему, этой сладкой парочке было поручено задать тональность выдаваемой информации. Руководство Германии не стало делать никаких заявлений, но СМИ ФРГ практически единодушно растиражировали информацию Пентагона: украинский «боинг» был сбит иранцами, скорее всего, непреднамеренно.

После чего последовал чудовищный выброс «коричнего шума» в исполнении диванных экспертов.

Внезапно нашлись «свидетели», заснявшие на камеру смартфона старт ракеты и попадание её в украинский «боинг». Эмоции обывателя уже были как следует разогреты выступлениями «уважаемых людей», отчего мало кто обратил внимание, что «свидетель» прогуливался глухой ночью в районе тегеранского аэропорта и был настолько везуч, что поймал в глазок камеры смартфона и старт ракеты, и её след в воздухе, и попадание в цель, и падение сбитого самолёта. Прямо глаз-алмаз в сочетании с роялем в кустах.

В целях быстрейшего распространения горяченького видеослива, сразу же после катастрофы украинского «боинга», какими-то шустрыми делягами был открыт телеграм-канал PS752.

Как по команде, к делу «выяснения правды» подключились «беллингкэты», оперативно обнаружившие, не сходя с диванов, место, откуда велась съёмка в момент попадания ракеты в украинский «боинг».

В общем, рояль выпрыгнул из кустов и быстро захромал на трёх ногах по телевизорам и компьютерам планеты.

Сногсшибательной статьёй разразилось издание The Wall Street Journal, рассказавшая миру о зорких американских спутниках, засёкших запуск и попадание иранской ракетой воздушной цели в районе Паранда, аккурат над тем местом, где украинский лайнер перестал подавать сигналы. Издание даже верифицировало растиражированное видео «случайного свидетеля».

И всё это – не дожидаясь даже первичных выводов специалистов.

Официальные лица Украины по-разному отреагировали на катастрофу своего самолёта. Поскольку Иран дал добро на участии в совместном расследовании трагедии всем заинтересованным сторонам (Украине, Канаде, компании «Боинг», французской фирме-производителю авиадвигателей), в Тегеран отправилась украинская следственная группа.

Поэтому Зеленский не стал высовываться с безответственными заявлениями, хотя, по-видимому, от него этого ждали в первую очередь.

«Отличился» разве что секретарь СНБО Украины, ухватившийся за «ракету российского производства» и пообещавший привлечь Россию к ответственности за это.

Идея главы нацбеза очень понравилась «политическим украинцам», которые принялись смаковать её кто во что горазд, подзуживая власть «продемонстрировать адекватную реакцию».

Самое смешное, что «свидомые», подхватившие тему мести за ракету, начисто лишены элементарной логики, поскольку их далеко идущие выводы могут завести их так далеко, откуда не возвращаются.

Ведь ни для кого не секрет, что советское/российское оружие широко представлено во всех уголках планеты, так, что за грохнутого из ржавого «калаша» сомалийскими пиратами украинского гражданина борцунам тоже придётся кому-то мстить. Не исключено даже, что какому-нибудь украинскому прапорщику, продавшему когда-то уворованный «калаш» симпатичным людям из Африки.

По информации из украинских источников, на Зеленского идёт мощнейший нажим извне, чтобы он сделал заявление о виновности Ирана в катастрофе самолёта. Наблюдатели не исключают торг – нужное заявление в обмен на американский «подогрев».

Мнение специалистов.

Если даже «боинг» поразила ракета ЗРК «Тор-1М», он не смог упасть так сразу. Версия возгорания двигателя, скорее всего, несостоятельна, поскольку для самолёта подобная ситуация не является катастрофической.

Взрыв украинского «боинга» очень напоминает теракт, устроенный на борту российского А321 над Синаем боевиками ИГИЛ в 2015 году.

Поражение иранской ПВО набравшего высоту самолёта маловероятно. Украинский «боинг» до момента взрыва находился на связи, а его бортовой радиоответчик исправно работал. Кроме того, самолёт всего 7 минут назад покинул взлётную полосу тегеранского аэропорта, о чём было прекрасно известно службе воздушного сопровождения и наблюдения.

Не забудем также, что американские ВМС в 1988 году сбили пассажирский А300 над Персидским заливом, приняв его за иранский истребитель.

Свою вину администрация Рейгана признавать отказалась, предложив семьям погибших пассажиров денежную компенсацию в обмен на отказ от судебного разбирательства.

Под конец, самое смачное.

Незадолго до катастрофы украинского «боинга» Федеральная агентство авиации США закрыло небо для гражданских самолётов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, оповестив об этом не только американские, но и европейские авиакомпании.

К примеру, лайнер British Airways, следовавший в это время из Лондона в Дубай, развернулся и потребовал посадки в Стамбуле. Другие самолёты также изменили свой курс после получения предупреждения. И только украинский рейс PS752 без колебаний вылетел из Тегерана в Киев.

Ввязавшись в провокацию с МН17, Украина, её граждане и матчасть стали расходными материалами американской геополитики. Это касается и тех людей, кто по каким-то причинам пользуется услугами украинских авиакомпаний, вроде погибших канадских студентов, выбравших перелёт «боингом» МАУ из-за дешевизны.

Впрочем, подождём показаний бортовых самописцев. Иранская сторона отказалась передавать их компании-производителю, опасаясь интерпретаций, но готова допустить к их изучению специалистов на своей территории. Таким образом, та сторона, что будет сильнее других вставлять палки в колёса расследованию, скорее всего, окажется виновной в катастрофе самолёта 8 января в иранском небе.