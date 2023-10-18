Иран и Россия движутся к совместному производству автомобилей
Для России и Ирана давно актуален вопрос обеспечения своих стран автомобилями и запчастями.
Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора», заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, давая оценку палестино-израильскому конфликту.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«В связи с расширением направлений экономических отношений между нашими странами вопрос обеспечения экономичными автомобилями и запчастями для них уже давно стоит на повестке дня правительства Ирана. Поэтому наши компании проводят серьезные переговоры о поставках запчастей и экспорте автомобилей с российскими компаниями», – сказал дипломат в интервью «Известиям».
По его словам, процесс сотрудничества в этой сфере расширяется с каждым днем.
«Иранская сторона второй год участвует в крупнейшей автомобильной выставке Москвы с организацией павильона, посвященного Исламской Республике Иран. В результате уже начался экспорт автомобилей и запчастей из Ирана в Россию», – отмтеил посол.
Он надеется, что при поддержке правительства РФ иранское присутствие на российском рынке сильно расширится.
«Я знаю, что между российскими и иранскими компаниями заключены некоторые соглашения о совместном производстве запасных частей на территории России. По поводу совместного производства автомобилей двусторонние переговоры ведутся очень серьезно», – резюмировал Джалали.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.