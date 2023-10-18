Иран и Россия движутся к совместному производству автомобилей

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Для России и Ирана давно актуален вопрос обеспечения своих стран автомобилями и запчастями.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора», заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, давая оценку палестино-израильскому конфликту.

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«В связи с расширением направлений экономических отношений между нашими странами вопрос обеспечения экономичными автомобилями и запчастями для них уже давно стоит на повестке дня правительства Ирана. Поэтому наши компании проводят серьезные переговоры о поставках запчастей и экспорте автомобилей с российскими компаниями», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

По его словам, процесс сотрудничества в этой сфере расширяется с каждым днем.

«Иранская сторона второй год участвует в крупнейшей автомобильной выставке Москвы с организацией павильона, посвященного Исламской Республике Иран. В результате уже начался экспорт автомобилей и запчастей из Ирана в Россию», – отмтеил посол.

Он надеется, что при поддержке правительства РФ иранское присутствие на российском рынке сильно расширится.

«Я знаю, что между российскими и иранскими компаниями заключены некоторые соглашения о совместном производстве запасных частей на территории России. По поводу совместного производства автомобилей двусторонние переговоры ведутся очень серьезно», – резюмировал Джалали.