Иран и Россия создают замену SWIFT – для чего она нужна

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Россия и Иран создают свою собственную систему межбанковских сообщений – она заменит западную SWIFT, которая, как показала практика, больше не является надежной, выполняя требования США по введению санкций и отключению неугодных американцам стран от проведения транзакций.

О реализации нового российско-иранского проекта сообщил торговый представитель Российской Федерации в Иране Рустам Жиганшин. По его данным, межбанковская система должна заработать в ближайшие два-три месяца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исторически – раньше это все было по почте, потом по телетайпу, позже это стало с использованием новых технологий, одна из которых – SWIFT. Теперь между Россией и Ираном будет создана аналогичная система. Это будут расчеты в национальных валютах, без участия доллара», – рассказал «ПолитНавигатору» экономический эксперт Никита Кричевский.

По мнению еще одного эксперта, экономиста Александра Дудчака, двусторонняя межбанковская система позволит избежать внешнего вмешательства, так как переводы по SWIFT могли отслеживать американские и европейские структуры:

«Развитие товарооборота России и Ирана, и в целом экономических отношений между двумя странами, конечно, требует более эффективного взаимодействия в банковской сфере. У Ирана есть очень большой и ценный опыт не только в создании беспилотников. У России есть свой ценный опыт в создании системы по обмену банковскими сообщениями, так что совместными усилиями, наверняка, это будет быстро достигнутый результат. Создание системы, замещающей SWIFT, повысит и уровень экономического суверенитета двух стран. Потому что, благодаря SWIFT, информация об операциях, которые проводились странами, была доступна различным органам европейским и американским. Но не всегда хочется, чтобы о проводимых операциях, даже если они совершенно мирные и не имеют никакого отношения к поставкам вооружений, чтобы такая информация доходила до третьих лиц», – говорит Дудчак.