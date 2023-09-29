Иран может поставить России неуязвимые для Patriot ракеты – Коц

Россия может закупить у Ирана высокоточные ракеты, дальностью свыше 300 километров, которые не способны сбивать американские ПРО Patriot.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, российская оборонная промышленность в целом справляется с задачами, но и отказываться от качественного вооружения, которое можно закупить, тоже не стоит.

«По поводу наших возможностей в промышленности, пока оборонка показывает хороший результат. Сегодня в ВКС была передана очередная партия Су-35 и Су-57. Самолеты делаем, снаряды делаем, проводим какие-то витиеватые переговоры с Северной Кореей и Ираном. Кстати, в октябре истекает срок действия Резолюции СБ ООН, которая запрещает закупать у Ирана ракеты, дальностью от 300 километров.

Возможно, визит Сергея Шойгу в эту страну был связан с нашим возможным военно-техническим сотрудничеством. Нам ни от какой помощи отказываться нельзя – если где-то можно купить хорошие ракеты, почему их не купить. У Ирана есть хорошие ракеты, которыми он атаковал, например, нефтяные объекты Саудовской Аравии – ну, не Иран, а хуситы йеменские. Но ни одна эта ракета не была сбита американской системой ПВО Patriot – все ракеты долетели в цель и тогда были очень большие разборки», – отметил Коц.