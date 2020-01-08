Иран нанёс ракетный удар по базе США. Украина «напряглась»

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке. Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.

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В ближайшее время ожидается экстренное обращение президента США Дональда Трампа. Американцы пока что не подтверждают потери в результате ракетного удара. Иранцы, напротив, сообщают о примерно 30 пострадавших военнослужащих США.

«Если потерь у американцев много, им придется наращивать эскалацию. Либо заявить, что «Потерь нет». А второй вариант означает, что яйца Трампа полностью будут в руках генералов, которые будут эти потери прятать. И его переизбрание будет зависеть от них», – отмечает обозреватель Егор Холмогоров.

Цены на нефть и золото на фоне сообщений о разгорающейся войне резко пошли вверх.

Тегеран предупредил о готовности атаковать страны региона, с территории которых американцы будут предпринимать действия, угрожающие Ирану. Речь, в частности, идет про ОАЭ, где находится американская авиабаза, с которой ночью уже были подняты в воздух самолеты.

Также озвучена готовность нанести удар непосредственно по территории США.

«Если будет удар по Израилю, то война по-взрослому и назад уже не откатят», – прогнозирует военкор Игорь Димитриев.

Махатхир Мохаммад, премьер-министр Малайзии, выступил с заявлением в поддержку Ирана.

«Мусульманским странам пора объединяться. Мы больше не в безопасности. Если кто-то оскорбляет или говорит то, что кому-то не нравится, то к этому человеку из другой страны вполне могут послать беспилотник. Может, меня тоже расстреляете из беспилотника?» – заявил Мохаммад.

Российский лидер Владимир Путин накануне посетил Сирию и наверняка знал о готовящихся ударах. Сегодня в Стамбуле он вместе с Реджепом Эрдоганом должен запускать газопровод «Турецкий поток» – на церемонии наверняка прозвучат заявления, фиксирующие позицию Москвы и Анкары относительно ситуации в регионе, пишет в своем блоге военкор Семен Пегов.

Лимузин Путина в Стамбуле

«Не думаю, что сегодняшние удары Тегерана стали неожиданной новостью для Путина, ведь накануне он гостил в Сирии, где общался наверняка не только с Башаром Асадом. Иран имеет серьезное военное представительство в Сирии и в свете событий контакты по этой линии тоже должны были быть, хотя далеко не обязательно их афишировать. Тем более, если учитывать, что именно тройка Россия-Иран-Турция показала себя наиболее эффективной коалицией в урегулировании конфликта в регионе. Теперь, когда он заново вспыхнул после ликвидации Сулеймани – логично предположить, что эта тройка по-прежнему будет держаться вместе. Ну или, по крайней мере, координировать действия друг с другом», – отмечает Пегов.

За событиями на Ближнем Востоке пристально следят на Украине, где опасаются, что новый конфликт может отвлечь США от ситуации в Киеве, что «развяжет» руки для Москвы.

«Скорее всего, сегодня ночью начнется война на Ближнем Востоке. К сожалению, сейчас считается, что эта война будет сильно выгодна России», – отмечается на страничке «Общества ветеранов войны с Россией».

Помимо всего прочего, недалеко от эпицентра событий оказался и украинский президент Владимир Зеленский, улетевший на новогодние каникулы в Оман.

«Как же теперь бедному Зе домой возвращаться? Уже утром Ирак и Иран объявят беспилотной зоной», – отмечает российский политолог Олег Бондаренко.