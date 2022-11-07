«Иран не обязан отчитываться о поставках своих вооружений» – генерал Бужинский

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Все совместные утверждения США и Украины, что Иран не имеет право поставлять России свои беспилотники и ракеты, не только противоречат каким-либо резолюциям ООН, но и вообще абсолютно безосновательны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«На счет беспилотников. Опять идет наезд на Иран. Я не понимаю, почему весь Запад может поставлять Украине вооружения, слава Богу, в силу естественных ограничений пока не в таком количестве, но – тем не менее. А вот то, что Иран может, я не утверждаю, может поставлять России беспилотники или ракеты, это уже табу, это ни в коем случае нельзя? Иран ничем не ограничен. Резолюция 2141 2015 года по СВДП (Совместный всеобъемлющий план действий, политическое оглашение между Ираном и группой государств относительно ядерной программы Ирана – ред.), она прекратила свое действие в октябре 2020 года. Более того, о беспилотниках вообще там речи не шло. Беспилотник – это не ракета», – отметил он.

«Но даже и о ракетах там речи не шло. Это только Запад с Украиной утверждают, что там до октября 2023 года они не имеют права поставлять ни ракеты, ни ракетные технологии. Это бред какой-то! То же самое КНДР. Ну, совершила там пуски, они имеют полное право совершать пуски. «Незаконно!». Почему незаконно? Никто объяснить не может», – подчеркнул Бужинский.