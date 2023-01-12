Иран объявил подстрекательство Запада и НАТО причиной конфликта на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Ирана призывают Москву и Киев начать переговоры, целью которых должно стать прекращение боевых действий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Отвечая на вопрос про обвинения Запада в поставках России иранских беспилотников, он подчеркнул, что позиция Ирана по этом поводу неоднократно ясно излагалась Тегераном и заключается в том, что республика не поставляет вооружение конфликтующим сторонам.

«Группа в составе иранских и украинских специалистов провела специальные заседания по этому вопросу. Тегеран призывает Киев и Москву к диалогу и окончанию конфликта, а также считает, что путь для выхода из этого кризиса заключается в концентрации на дипломатии», – сказал Джалали в интервью «Известиям».

При этом посол отметил готовность совей страны стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

«Конечно, стоит отметить, что корень кризиса на Украине, по нашему мнению, кроется в подстрекательских действиях НАТО и Запада. Однако мы не считаем [военную конфронтацию] путем для урегулирования. Поэтому установление перемирия и концентрация на пути политического и демократического решения необходима», – добавил дипломат.

Кроме того, у него поинтересовались, насколько углубилось двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана в области военно-промышленного комплекса?

«Взаимодействие между двумя странами в рамках общих интересов во всех областях, включая военное сотрудничество, возникло давно и продолжается в конструктивном и устойчивом и, конечно, мирном ключе. Стороны заинтересованы в расширении отношений в рамках общепринятых международных правил», – резюмировал Джалали.