Иран отказал МАУ в компенсации за сбитый под Тегераном самолет

11.08.2020, Киев, Игорь Петров

Иран не будет выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины за лайнер, который Тегеран случайно сбил в январе, потому что пассажирский самолет был застрахован европейскими фирмами.

Об этом со ссылкой на заявление главы Центральной страховой организации Ирана на сайте Клуба молодых журналистов сообщает Reuters, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский самолет застрахован европейскими компаниями в Украине, а не иранскими (страховыми) компаниями», – сказал Голамреза Сулеймани, – Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию».

Напомним, самолет МАУ был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной силами Революционной гвардии Ирана 8 января сразу после того, как самолет вылетел из Тегерана. Позже Тегеран признал это «катастрофической ошибкой» вооруженных сил, находившихся в состоянии повышенной готовности во время противостояния с США.

Сегодняшние комментарии Сулеймани касались самолета и не касались возможной компенсации семьям жертв. Никаких комментариев от европейских авиационных страховщиков не последовало.

Президент Владимир Зеленский заявил в феврале, что Украину не устраивает размер компенсации, которую Иран предложил семьям украинцев, погибших в результате инцидента. Украинские официальные лица заявили, что Украина приложит все усилия, чтобы максимально увеличить размер компенсации.

В прошлом месяце иранские и украинские официальные лица провели переговоры о компенсации, еще один раунд назначен на октябрь.