Иран подключается к СВО. Украина делает ставку на Израиль

Новости Украины

Появление Ирана в качестве одного из военно-политических факторов значительно оживило украинский сюжет и внесло в него детективные нотки. Сегодня украинские паблики в соцсетях и СМИ буквально разрываются от сообщений об используемых русскими таинственных «дронах-камикадзе» иранского производства. Поступили сообщения об ударе таких беспилотников с моря по позициям ВСУ в Одессе. Украинские военные безуспешно пытались сбить БПЛА из стрелкового оружия.

Эксперты допускают, что атаку произвёл беспилотный летательный аппарат «Герань-2» (он же Shahed-136) иранского производства. Заявленная дальность полёта этих машин — 2,5 тысячи километров, разгоняться могут до 150 км/ч. Обратиться за помощью к Тегерану Москву заставило выявленное в ходе СВО отставание российского военпрома в части снабжения армии современными БПЛА, что стало следствием недооценки их роли в условиях войны нового типа в предыдущие годы. Вышло так, что, несмотря на наличие всяческих грозных «Калибров», «Искандеров», «Кинжалов» и прочего оружия, часть которого способна достать врага даже в укрепленном на случай атомной войны подземном бункере, на дроны для военных российское общество буквально сбрасывается всем миром, а ведущую роль в снабжении ими войск взяли на себя волонтеры.

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Понятно, что, несмотря на усилия частных жертвователей этого крайне недостаточно. Иранский контракт как раз и был призван исправить такую ситуацию. Первоначально на Западе пытались дискредитировать российско-иранское сотрудничество (все мы помним поток публикаций со ссылкой на анонимные источники о якобы поставленных из Ирана бракованных дронах, вызвавших неудовольствие у московских чинов). Однако затем дискредитация сменилась истерикой. И вот уже «бракованные» и «ненадежные» иранские дроны в изложении западных СМИ приобрели характер грозного оружия, бьющего по украинским позициям врасплох и приводящего к значительным потерям.

Беспокойство Запада, а вместе с ним и Киева, можно понять. Ведь дроны – не единственная тема, которая может сблизить Тегеран и Москву. Недавно Иран испытал ракету малой дальности Fath 360 класса «земля-земля» и провел общевойсковые операции с этой системой во время военных учений Eghtedar 1401 недалеко от Исфахана. Эта иранская ракетная установка примечательна тем, что является ответом персов на американскую HIMARS, уже поставляемую на Украину.

Военные эксперты говорят, что новая иранская баллистическая ракета со спутниковым наведением сравнима точностью стрельбы с HIMARS и позволяет реализовать мобильную тактику действия по принципу «стреляй и убегай». Попав на украинский ТВД, это оружие способно поменять расклад не в пользу ВСУ.

Но главное даже не в этом. Западники подозревают, что Fath 360 может использовать для наведения данных российскую спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, доступ к которому Ирану не так давно предоставила Россия. Очевидно, западные разведки не рассчитывали на такую глубину российско-иранского взаимодействия в военно-технической сфере. Ведь одно дело просто поставлять «железо», а совсем другое – делиться секретами или разведданными со спутников.

Ответ не заставил себя долго ждать. И совсем неудивительно, что в сюжете появился давний противник Ирана в регионе и верный американский сателлит Израиль. Как сообщает канал Axios со ссылкой на неназванных высокопоставленных израильских чиновников, Украина попросила Израиль поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в ходе СВО.

По информации Axios Симона Гальперин, глава евроазиатского отдела МИД Израиля, которая занимается делами России и Украины, 7 сентября посетила Киев с полуофициальным визитом и провела ряд конфиденциальных встреч с военными чинами Незалежной в компании посла Израиля.

По словам израильских официальных лиц, они также встретились со спецпредставителем Украины на Ближнем Востоке Максимом Субхом. Последний заявил, что Украина хочет создать «диалоговый канал» с Израилем по вопросам Ближнего Востока, чтобы обмениваться информацией и разведданными и координировать позиции.

Украинский чиновник также добавил, что это особенно важно в связи с ростом военного сотрудничества между Ираном и Россией. В этом контексте Украина выступает против отмены антииранских санкций, а значит, и против предусматривающей такую отмену ядерной сделки, за которую ратует Белый дом.

Кроме того в Киеве ожидают, что Израиль займет гораздо более четкую антироссийскую позицию, присоединился к международным санкциям против Москвы, включая санкции против отдельных лиц, и недвусмысленно поддержит Украину, оказав ей военную помощь прямо или косвенно через третьи страны, чего Тель-Авив избегает из-за своих собственных отношений с московским руководством.

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил Axios, что Гальперин встречалась с Субхом, запросившим разведданные об участии Ирана в войне. В первую очередь речь идет о тех самых беспокоящих ВСУ иранских БПЛА:

«Израильтяне предоставили нам некоторую информацию, но нам нужно гораздо больше», – цитирует Axios представителя режима Зеленского.

Пока что ничего неизвестно о том, как отнеслись в Тель-Авиве к украинским просьбам, однако проверочный тест нехитр: если в ближайшие недели или месяц точность попаданий иранских дронов по целям ВСУ уменьшится, а количество сбитых беспилотников сильно вырастет, значит, у украинцев таки появился доступ к закромам данных «Моссада».

Пока же все идет к очередному дипломатическому скандалу. После Сирии и КНДР, признавших донбасские республики, Украина, похоже, готова разорвать дипотношения и с Ираном. Когда писались эти строки стало известно о том, что МИД Украины лишил иранского посла аккредитации, а также сократил количество дипломатов в посольстве Ирана в Киеве.

«Во исполнение поручения президента Украины принять неотложные меры реагирования на факты использования войсками РФ оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине», — говорится в заявлении МИД Украины.