Иран приберегает ракеты для США
Пока Израиль не смог нанести непоправимый урон иранской военной промышленности.
Об этом заявил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.
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«У меня складывается такое впечатление, что Израиль очень хочет и активно добивается того, чтобы втянуть в этот конфликт США. Ведь не только ядерные объекты, но и многие объекты ракетной программы, оборонной промышленности Ирана также находятся глубоко под землей, и поразить собственными силами Израилю их будет очень сложно, если вообще возможно», – сказал Лямин в интервью «Московскому комсомольцу» .
Он говорит, что неизвестно, сколько ракет накопил Иран в подземных хранилищах, отмечая, что речь может идти от двух-трех до 20 тысяч.
«В любом случае они исчисляются в тысячах. Опять же, нужно учитывать, что не все эти ракеты дотягиваются до Израиля. Более того, очевидно, что Иран будет стараться сохранить значительный запас на случай, если США вступят в войну. Нельзя «гулять на все деньги», учитывая угрозу того, что США могут подключиться. В Тегеране прекрасно понимают, что им нужно сохранить резерв на этот случай», – считает эксперт.
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