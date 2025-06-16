Иран приберегает ракеты для США

Пока Израиль не смог нанести непоправимый урон иранской военной промышленности.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

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«У меня складывается такое впечатление, что Израиль очень хочет и активно добивается того, чтобы втянуть в этот конфликт США. Ведь не только ядерные объекты, но и многие объекты ракетной программы, оборонной промышленности Ирана также находятся глубоко под землей, и поразить собственными силами Израилю их будет очень сложно, если вообще возможно», – сказал Лямин в интервью «Московскому комсомольцу» .

Он говорит, что неизвестно, сколько ракет накопил Иран в подземных хранилищах, отмечая, что речь может идти от двух-трех до 20 тысяч.