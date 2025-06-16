Иран приберегает ракеты для США

16.06.2025 15:24
  (Мск) ,
Просмотров: 16
 
Дзен


Пока Израиль не смог нанести непоправимый урон иранской военной промышленности.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

Пока Израиль не смог нанести непоправимый урон иранской военной промышленности. Об этом заявил старший...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У меня складывается такое впечатление, что Израиль очень хочет и активно добивается того, чтобы втянуть в этот конфликт США. Ведь не только ядерные объекты, но и многие объекты ракетной программы, оборонной промышленности Ирана также находятся глубоко под землей, и поразить собственными силами Израилю их будет очень сложно, если вообще возможно», – сказал Лямин в интервью «Московскому комсомольцу» .

Он говорит, что неизвестно, сколько ракет накопил Иран в подземных хранилищах, отмечая, что речь может идти от двух-трех до 20 тысяч.

«В любом случае они исчисляются в тысячах. Опять же, нужно учитывать, что не все эти ракеты дотягиваются до Израиля. Более того, очевидно, что Иран будет стараться сохранить значительный запас на случай, если США вступят в войну. Нельзя «гулять на все деньги», учитывая угрозу того, что США могут подключиться. В Тегеране прекрасно понимают, что им нужно сохранить резерв на этот случай», – считает эксперт.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить