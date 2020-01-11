11.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Ближний Восток, Иран, Происшествия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Иран признал, что сбил украинский лайнер по ошибке

Иран признал, что сбил украинский лайнер по ошибке. Причиной стал «человеческий фактор».

Соответствующее сообщение распространил англоязычный телеканал TVPress, базирующийся в Тегеране и финансируемый местным правительством.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинский самолет, разбившийся под Тегераном в начале этой недели, пролетел рядом с чувствительным военным объектом и был сбит из-за человеческой ошибки», – сообщает ТВ со ссылкой на данные Генштаба.

В истории Украины тоже был аналогичный случай в октябре 2001 года: тогда ракета «земля-воздух», которая была запущена в ходе учений украинских войск ПВО в Крыму, сбила над Черным морем самолет ТУ-154, выполнявший рейс «Тель-Авив – Новосибирск». Все 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, погибли. Юристы авиакомпании до сих пор судятся с Киевом, требуя выплаты компенсаций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть