11.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Иран признал, что сбил украинский лайнер по ошибке. Причиной стал «человеческий фактор».

Соответствующее сообщение распространил англоязычный телеканал TVPress, базирующийся в Тегеране и финансируемый местным правительством.

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«Украинский самолет, разбившийся под Тегераном в начале этой недели, пролетел рядом с чувствительным военным объектом и был сбит из-за человеческой ошибки», – сообщает ТВ со ссылкой на данные Генштаба.

В истории Украины тоже был аналогичный случай в октябре 2001 года: тогда ракета «земля-воздух», которая была запущена в ходе учений украинских войск ПВО в Крыму, сбила над Черным морем самолет ТУ-154, выполнявший рейс «Тель-Авив – Новосибирск». Все 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, погибли. Юристы авиакомпании до сих пор судятся с Киевом, требуя выплаты компенсаций.