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Иран осуществил массовый запуск беспилотников «Шахед» (аналогичные используемым в СВО «Гераням») по израильским объектам в Палестине. Им потребуется несколько часов полета. К утру станет понятно, какова цель дронов-камикадзе – либо разрядить систему «Железный купол» для последующего удара ракетами, что будет означать начало нового масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Или же Тегеран будет довольствоваться ограниченной атакой «Шахедов», считая, что сохранил лицо после израильского нападения на дипучреждение в Сирии.

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Поскольку США пообещали поддержку Израилю, есть мнение, что конфронтация Ирана и Израиля отвлечет американцев от Украины. А еще спровоцирует рост цен на нефть, что поможет наполнить бюджет России.

Поэтому российские комментаторы пристально следят за происходящим. Сейчас крайне интересно поведение бежавших из России либералов – будут ли Галкин, Макаревич, Слепаков и прочие записываться в ряды израильской армии, чтобы защищать свою новую Родину, в любви к которой еще недавно признавались релоканты, проклиная покинутую Россию.

«Хотелось бы передать отдельный привет гражданам, уехавшим в Израиль, как в страну, которая «не воюет со своими соседями». Как вам там? Вышли уже на анти-военные митинги, или ждёте чего?» – комментирует депутат из Новосибирска Ростислав Антонов.

Наблюдатели также по аналогии с Украиной ожидают появления новых пропагандистских «уток» вроде пенсионерок, сбивающих беспилотники банками консервации, или же уверений теледикторов о том, что у Ирана «осталось ракет на два-три дня».

Кстати, не меньший интерес по поводу происходящего и на Украине. Бандеровская «спiльнота» предвкушает, как евреи в союзе с мировым гегемоном «надерут задницу» союзнику России. (Считается, что ЦАХАЛ при помощи США будет бить по объектам ядерной программы Ирана).

«Израиль ослабит союзника РФ – Иран. Пожелаем удачи израильтянам. Держитесь, бейте, мы с вами, и мы вам благодарны заранее», – вещает печально известный украинский глашатай Алексей Арестович.

«Это обострение в оси зла должно быть использовано Украиной для ускорения получения помощи. Да, именно в контексте атаки на Израиль. Ибо ось зла и хаоса – едина, и действует координированно. Ведущим демократиям время напомнить, что они – за добро и порядок, но порядок сам себя не наведет», – разглагольствует депутат-порохобот Ростислав Павленко.

«Лучшее средство борьбы с иранскими дронами- удар по заводам иранских дронов. Будь у нас такая возможность, мы бы не колебались ни секунды», – подстрекает еще один депутат Рады Максим Бужанский.