Иран вступает в ШОС, а Венгрии срезали финснсирование и могут выгнать из ЕС

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В узбекском Самарканде подписан меморандум о взаимопонимании о предоставлении Ирану полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян.

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Он отметил, что подписал документ о полноправном членстве Ирана в ШОС с генеральным секретарем организации Чжан Мином в Самарканде.

«Отныне мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах», – подчеркнул Абдоллахиян.

ШОС была основана в 1996 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Турция является партнером по диалогу ШОС.

До вступления Узбекистана в ШОС в 2001 году организация называлась «Шанхайской пятеркой». Впоследствии полноправными членами организации стали Индия и Пакистан.

В 2005 году Иран стал страной-наблюдательницей ШОС. Процесс вступления Ирана в полноправное членство в организации начался в 2021 году.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит 15-16 сентября в Самарканде под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В саммите ШОС принимают участие как главы государств-членов и наблюдателей организации, так и лидеры приглашенных стран, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В то же самое время в Европе набирает обороты другой геополитический процесс. Венгрию могут выгнать из ЕС из-за обвинений режима Виктора Орбана в коррупции и неподдержки этой страной общеевропейских санкций против России. Такое заявление сделал министр по европейским делам Микулаш Бек.

«В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — отметил он, добавив, что допускает вероятность выхода Венгрии из ЕС. Видеозапись с министром приводит Чешское радио на своем youtube-канале.

Ранее МИД Венгрии поставил перед Еврокомиссией вопрос о целесообразности дальнейших санкций против России, пишет RT. Там заявили, что ограничения наносят больше вреда самой Европе.

Не дожидаясь радикальных оргвыводов в отношении Будапешта Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Виктора Орбана из-за опасений широкомасштабного взяточничества в Венгрии.

Еврокомиссия планирует официально утвердить свою оценку в воскресенье, сообщили агентству Bloomberg чиновники ЕС. Затем правительства ЕС в течение трех месяцев примут окончательное решение. Сообщается, что для того, чтобы предложение комиссии вступило в силу, необходима поддержка большинства государств-членов.

Венгрия стала первой страной, которая подверглась расследованию в соответствии с новыми правилами, позволяющими ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Европейская комиссия потратила месяцы на расследование «эрозии верховенства права за время пребывания действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана у власти», добавляет Bloomberg.

«Даже если, к сожалению, сегодня я не в состоянии сообщить о каких-либо положительных событиях, я надеюсь, что текущая процедура даст венгерским властям возможность дать адекватные и ответные ответы на высказанные опасения», – заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По словам одного из чиновников, комиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время, чтобы он выполнил свои обещания обуздать коррупцию. У Венгрии будет один месяц, чтобы действовать в соответствии с рекомендациями исполнительной власти ЕС, но этот срок может быть продлен. Окончательное решение должно быть принято в течение трех месяцев.

Кабинет Орбана, потерявший доступ к финансированию от ЕС в ожидании результатов расследования, надеется получить более 40 миллиардов евро в виде финансирования ЕС до 2027 года. Недавно там предложили создать агентство по борьбе с взяточничеством и внести поправки в ряд законов, в частности о государственных закупках, чтобы развеять опасения исполнительной власти ЕС.