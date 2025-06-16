Ирано-Израильский конфликт вредит интересам России в Черноморском регионе – офицер флота

Эскалация ирано-израильского конфликта тормозит реализацию трендовых проектов в регионе и отодвигает на второй план развитие Черноморского флота.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле этот конфликт выходит далеко за ближневосточные рамки. Это ставит под вопрос наши концептуальные тренды развития. Скажем, коридор «Север-Юг», возможности реализации глобального замысла нового торгового пути «Один пояс — один путь», вопросы, связанные с устойчивостью наших позиций в Закавказье, наших бывших центральноазиатских республик и так далее.

Поэтому вопросы, связанные с развитием нашей военно-морской черноморской составляющей, на данный момент, увы, являются второстепенными. Хотя, безусловно, мы в любой момент готовы и должны выполнить любые задачи. Но тут условия — международные, военно-политические и финансовые. Без денег вы ничего не сделаете. Почему у нас корабли строятся малыми сериями? Потому что финансы, как говорится, поют романсы.

300 миллиардов у нас оттяпали, и за счёт этих денег ведут войну против нас. И вообще парадоксальные вещи происходят: мы продолжаем торговать в долларах, а где эти доллары оседают и кем используются?», – указал эксперт.