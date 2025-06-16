Ирано-Израильский конфликт вредит интересам России в Черноморском регионе – офицер флота
Эскалация ирано-израильского конфликта тормозит реализацию трендовых проектов в регионе и отодвигает на второй план развитие Черноморского флота.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На самом деле этот конфликт выходит далеко за ближневосточные рамки. Это ставит под вопрос наши концептуальные тренды развития. Скажем, коридор «Север-Юг», возможности реализации глобального замысла нового торгового пути «Один пояс — один путь», вопросы, связанные с устойчивостью наших позиций в Закавказье, наших бывших центральноазиатских республик и так далее.
Поэтому вопросы, связанные с развитием нашей военно-морской черноморской составляющей, на данный момент, увы, являются второстепенными. Хотя, безусловно, мы в любой момент готовы и должны выполнить любые задачи. Но тут условия — международные, военно-политические и финансовые. Без денег вы ничего не сделаете. Почему у нас корабли строятся малыми сериями? Потому что финансы, как говорится, поют романсы.
300 миллиардов у нас оттяпали, и за счёт этих денег ведут войну против нас. И вообще парадоксальные вещи происходят: мы продолжаем торговать в долларах, а где эти доллары оседают и кем используются?», – указал эксперт.
По его словам, о строительстве материально-технической базы ЧФ РФ в районе города Очамчира в Абхазии речь идет уже несколько лет. В СССР в Очамчире базировались черноморские пограничники, и речь идет о восстановлении флотской инфраструктуры для ремонта судов и пополнения запасов.
«Наша система базирования на Кавказе однозначно требует расширения и увеличения потенциала. Потому что в основном это только Новороссийск, а там не совсем дружественная Грузия, Турция активно развивает систему базирования в Чёрном море, чего раньше вообще не было. То есть ориентация должна быть не только на Крым, как на опору в Черноморском бассейне, не только на наши территории, но и на сопредельные государства», – заключил Горбачёв.
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