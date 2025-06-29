Иранская система ПВО провалилась из-за «прижимистости» Тегерана и увлечения западными подделками вместо российских систем

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Российские системы С-300 не были подавлены при атаке Израиля, поскольку составляли очень малую часть ПВО Ирана.

Об этом военный эксперт Василий Кашин заявил в интервью RTVI, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иран получил всего лишь несколько дивизионов С-300 ПМ1 в середине 2010-х годов и вообще никогда не горел желанием проводить массовые закупки. Они очень прижимисто и жестко много лет вели переговоры. Потом президентом стал Медведев, и контракт заморозили. Потом было принято решение его выполнить», – сказал Кашин.

По его словам, Иран в сфере ПВО делал ставку на собственные системы, которые он производил по китайской лицензии на Хунци-7, скопированную с французской ЗРК «Кроталь». Кроме того, иранцы освоили производство старых американских комплексов ЗРК Hawk и утверждали, что создали «свой С-300». Купить у России услуги по созданию автоматизированной системы управления ПВО Тегеран отказался.