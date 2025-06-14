Иранские генералы не имели права ночевать в своих квартирах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Либеральный военный эксперт Валерий Ширяев не исключает, что иранские ученые и военные, гибель которых официально признал Тегеран, до сих пор живы.

Об этом он заявил в интервью своему сыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В принципе, объявить, что они все погибли и заранее скрыть их в специальных убежищах, ума на это много не надо. Поэтому не будем исключать того, что вероятно в будущем выяснится, что эти люди не погибли, а для того, чтобы ввести Израиль и Моссад в заблуждение», – сказал Ширяев.

При этом он напомнил, что есть целый ряд примеров успешных ликвидаций физиков и генералов иранской армии.

«Если выяснится, что они не скрыты в тайных убежищах, а действительно погибли, все скажут одно: недорого стоят такие военные, и судьба их была определена ими самими», – отметил эксперт.

Он считает, что иранское командование не имело право не заметить эвакуацию США своего персонала. По его мнению, каждый иранский генерал «должен был уже неделю спать в обнимку с табуреткой на кафельном полу на запасном пункте связи» и не имел права ночевать «в постели в своей квартире, куда влетели эти управляемые снаряды».