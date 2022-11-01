Иранские ракеты превратят ракетные удары по Украине в систему, – представитель ГУР МО Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия может сделать системными ракетные удары по украинским объектам, если получит вооружения из Ирана.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Юсова, не столько важны технические характеристики ракет, которые может поставить Иран, сколько их количество.

«Они опасными могут быть, прежде всего, тем, что просто количество ракетных ударов может быть устойчивым для России. То есть, это увеличенное количество ударов по тем же объектам энергетической инфраструктуры, гражданской инфраструктуры. Их тактико-технические характеристики и особенности мы сможем профессионально оценивать, когда они будут применены на поле боя, сейчас это гипотетические разговоры.

Даже не будучи сверх современными, безусловно, они представляют угрозу, потому что это дополнительная нагрузка и задача для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны. К сожалению, на самом деле есть информация, что переговоры о предоставлении не только дронов и беспилотных летательных аппаратов, но и ракет баллистических завершились для Путина успешно и такое обещание было. Соответственно, дальше отслеживаем, Украина готовится и к этому сценарию также», – заявил Юсов.