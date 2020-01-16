Иранский беспредел США спровоцировал солидаризацию мировых лидеров вокруг России

16.01.2020, Москва, Владимир Гладков

На фоне того, как США перестают считаться с окружающим миром, переходя к практике откровенных терактов, всё больше стран склоняется к позиции президента РФ Владимира Путина о едином миропорядке.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание, мы сейчас потихоньку начинаем обрастать союзниками, чего не было много-много лет. Иранский случай поменял риторику европейских лидеров.

Госпожа новый руководитель Европарламента, которая пришла с довольно ястребиной политикой, сказала открытым текстом, что не согласна с решением американцев по атаке на Ирак. Макрон, да и у Меркель меняется риторика, потому что все понимают: так нельзя! Для них снижается уровень безопасности, когда нет правил.

И вчера Путин говорил о том, что мир должен быть устроен по-другому. Это должен быть миропорядок, построенный на нормах международного права, он говорит, что нужно заново вернуться к этой теме, особенно в рамках той пятёрки, которая когда-то учреждала ООН, которая когда-то вырабатывала эти правила, и мир некоторое время был в безопасности ровно потому, что эти правила соблюдались», – заявил сенатор.

«Прозревают европейцы. Смотрите, Китай в этом вопросе начинает занимать более жёсткую позицию и солидаризуется с нами при голосовании в Совбезе, чего не было некоторое время тому назад.

Всё-таки, понимание того, что так нельзя, мне кажется, оно становится всё более и более доминирующим. Наша позиция в этом смысле становится позицией, вокруг которой начинает концентрироваться центр позитивных перемен от переосмысления происходящего», – добавил Олег Морозов.