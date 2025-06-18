Иранский кризис: влияние России растёт, а Украина остаётся без ракет ПВО

Катя Добрина.  
18.06.2025 20:42
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Израиль, Иран, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина уходит с передовиц, уступив место ирано-израильскому конфликту, и, скорее всего, Киев останется без американских систем ПВО.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политический обозреватель, экс-нардеп Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уходит с передовиц, уступив место ирано-израильскому конфликту, и, скорее всего, Киев останется без...

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«Украинский конфликт окончательно уходит с первых строк, он сейчас региональный, всё внимание Ирану и Израилю. Второе — это вооружение. Его и так в мире было немного, особенно ракет ПВО, а сейчас будет ещё меньше. И третье — цены на нефть, которые подскочили.

Наши золотовалютные резервы арестованы, поэтому вопрос денег — это очень серьёзный вопрос. А как говорят, для ведения войны нужно три вещи: первое — это деньги, второе — это деньги, и третье — это деньги. В данном случае рост цены на нефть нам безусловно на пользу», – отметил он.

По словам эксперта, практически всю иранскую нефть скупает Китай, и если Иран выпадет из поставщиков, его место займет Россия.

«Влияние России и ее значение для Китая существенно вырастет. Можно вставить какие-то дополнительные условия. Например, чтобы Китай помог России техникой, беспилотниками, военной техникой, оружием. Активнее участвовать на российской стороне», – подчеркнул Царёв.

В целом, по оценке обозревателя, роль России растет, поскольку российский лидер единственный в мире, кто в первые дни конфликта смог поговорить и с иранской властью, и с президентом Израиля, и с президентом США.

«Это не просто диалог — у Путина хорошие отношения. Могут ли в сегодняшней ситуации эти хорошие отношения остановить войну? Нет. Для того чтобы остановить войну, Россия должна иметь рычаги влияния на все эти три страны. Но быть посредником, коммуникатором — да, вполне», – заключил Царёв.

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