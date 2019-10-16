Иранский музыкант пожаловался на жестокое избиение и ограбление в Одессе

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Одессе неизвестные жестоко избили и ограбили иранского музыканта Милада Мохадама, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам музыкант на своей странице в Facebook.

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“Меня вчера вечером по дороге домой сильно избили несколько человек, незнакомых. Я был сейчас у стоматолога, врач говорит, что срочно нужна операція. Медлить нельзя, но ехать в Институт Стоматологии мне сейчас просто не с чем — у меня нет ни телефона, ни денег. Их забрали пока я был без сознания”, — рассказал артист.

По его словам, в результате избиения он получил тяжелую травму челюсти. Кроме того, у музыканта диагностировали сотрясение мозга. Также у него разорваны уши из-за того, что неизвестные срывали с него пирсинг.