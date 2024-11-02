«Иранского все меньше»: РФ превратила «Шахед» в грозное оружие

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Россия модернизировала иранские дроны, сделав их более мощными и начинив другой электроникой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном антироссийским пропагандистским изданием «Новое время» заявил главный украинский военный аналитик, главный редактор Defense Express Олег Катков, обративший внимание, что на российских ударных дронах появилась термобарическая часть.

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«Надо отметить то, что термобарическая боевая часть на шахедах появилась не вчера и не позавчера и даже не месяц назад. На моей памяти, эта информация была на уровне еще лета прошлого года. То есть именно тогда начались определенные эксперименты РФ с изменениями боевых частей в шахедах, потому что начались вариации с тем, чтобы оснастить шахед не только той боевой частью, которая там была с самого начала — иранской, которая довольно сомнительна. Там было такое «творение», скажем, иранской научной мысли — довольно сомнительное по эффективности. РФ почти сразу его заменила при выпуске уже своих версий шахедов на мощную советскую боевую часть. И они начали экспериментировать. Они начали добавлять термобарический эффект к осколочно-фугасному, к кумулятивному, то есть комбинировать различные версии. Они даже попробовали, и были такие проекты — с увеличением размера боевой части до сотни килограмм. И сейчас речь идет о том, что это исключительно просто термобарическая боевая часть», – сказал эксперт.

Кроме того, указывает он, «РФ к тому же делает дешевле сами шахеды.

«Надо понимать, что РФ, получив технологии производства Shahed 136, сразу начала вносить изменения. Они изменили даже материал корпуса. Они пошли по пути упрощения технологии производства, ускорения ее. И именно поэтому достигают таких — довольно огромных цифр в использовании дронов», – подчеркнул главред Defense Express.

Он добавляет, что «от Shahed 136 в Герани остается все меньше и меньше».

«То есть корпус тот же, аэродинамическое решение то же, габариты те же, но уже электроника совсем другая», – резюмирует Катков.