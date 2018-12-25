Ирину Геращенко обвинили в убийстве

25.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Западные «правозащитники» и российские либералы устраивают кампании в поддержку арестованных террористов с Украины или моряков ВМСУ, но совершенно не замечают преступлений, творящихся в украинских тюрьмах в отношении участников Русской весны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий политолог Владимир Корнилов, комментируя известия о гибели в тюрьме Львова ополченца из РФ Валерия Иванова, который, по утверждению украинской стороны, просто упал, меняя лампочку в камере, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вы вот на секунду представьте, если в российской тюрьме, не дай Бог, Надя Савченко или Сенцов, или кто-то из этих моряков, вот так вот, выкручивая лампочку, сломал бы несколько раз рёбра, череп и так далее? Вы представляете, что было бы? Где бы сейчас был Волкер, где бы сейчас были списки всяких там Савченко и Сенцовых?

Вот Волкер сейчас делает массу заявлений по поводу украинских моряков, по поводу Сенцова, по поводу ещё кого-то… Я вижу, тут российские либералы стоят с пикетами по поводу этих людей.

Хоть кто-то из западных правозащитников или российских либералов обратил внимание на гибель этого человека (Валерия Иванова – прим. ред.)?

Подчеркну ещё раз, он в декабре прошлого года был в списке на обмен. Ирина Геращенко лично в последний момент вычёркивала из этого списка всех граждан России. Она, по сути, послала его на гибель в этой львовской дрогобычской тюрьме.

И Украина ещё цинично заявляет: «Выкручивал лампочки»! Заключенный в тюрьме несколько раз полез, несколько раз упал и сломал себе рёбра», – отметил эксперт.

На замечание Вячеслава Ковтуна о том, что такими были показания сокамерников погибшего, Корнилов отметил, что верить их показаниям не стоит.

«Что бы вы сказали, если бы Савченко, ещё тогда, когда она не была героем Украины, умерла в российской тюрьме? Вы бы слушали сокамерников? А вот что с ней теперь в украинской тюрьме – вам чхать! Где вы сказали хоть слово в защиту Нади Савченко, героя Украины? Вы ж тут распинались, какая она, чуть ли не «Жанна Д’арк Украины», – припомнил он.