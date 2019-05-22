22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Киев, Общество, Политика, Скандал, Украина
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Ирину Геращенко застукали за примеркой золотых украшений во время заседания Рады

Во время сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады  скандальная сторонница Порошенко, вице-спикер Ирина Геращенко за колонной зала парламента примеривала золотые украшения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

На фото видно, что она надевает браслет из драгоценного металла, вероятнее всего, из золота.

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Пользователей возмутило то, как “насколько нагло, бестактно и пренебрежительно ведет себя госпожа Геращенко”.

“Во время заседания примеряет золотые – браслет! Они нам рассказывают о тарифах и пенсиях, о войне и армии, о медицине и реформы … и как хорошо нам живется! Хорошо-только, пожалуй, не нам, а Вам! Хоть бы стыд имела!” – пишет в Facebook Лилит Аветисян.

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