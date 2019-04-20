Иркутск, Новосибирск и Красноярск стали лидерами

03.04.2019, Dima Kot, [03.04.19 15:07]Москва, Максим Карпенко

Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край стали лидерами по Сибирскому федеральному округу в «Рейтинге власти», составленном Центром развития региональной политики.

Основой анализа стали социально-экономические показатели субъекта, открытость власти, планы на дальнейшее развитие. Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в указанных регионах разработаны свои проекты развития, направленные на повышение экономического благосостояния, туристической привлекательности и создание рабочих мест.

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«Эти проекты разделяют СФО на три основных зоны влияния, каждая из которых базируется на своих экономических принципах. Если модель Сергея Левченко более «левая», стоящая ногами в позднем Советском Союзе и берущая за основу систему Госплана СССР, то проект Александра Усса делает упор на рыночные инвестиции. Создание конурбации под негласным лидерством Новосибирска и вовсе подразумевает композитную модель, реализующую часть инфраструктурных проектов, необходимых для развития цифровой экономики за счет госбюджета, но вместе с тем опирающуюся на советскую модель развития науки – проект «Академгородок 2.0», – говорится в «Рейтинге».

Как сообщал «ПолитНавигатор», несмотря на санкции Иркутская область выходит на рекордные показатели. Так, прирост валового регионального продукта Иркутской области за два года составил 6,3 процента. Это почти в пять раз больше среднероссийского роста.