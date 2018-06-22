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Иркутский губернатор-коммунист борется с санкциями Запада
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко (один из немногих руководителей субъектов РФ, избранный от Компартии) принял участие в церемонии пуска нового цеха картоноделательного завода «Большой Усть-Илимск».
Предприятие увеличило выпуск товарной продукции, при этом внедрив экологические технологии, снижающее вредное воздействие на окружающую среду.
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«Мне представляется важным, что глава региона Сергей Левченко сегодня инициирует большие стройки. Это серьезный сигнал. Сигнал, который говорит о том, что регион продолжает динамичное развитие, несмотря на экономический кризис, в котором до сих пор пребывает страна. Мы прекрасно знаем, что сегодня любая крупная стройка – это событие, потому как ресурсы очень ограничены», – сказал в интервью изданию «Национальный эксперт» политолог Сергей Журавский.
«Открытие новых производств и развитие региональной экономики особенно важно в условиях непрекращающегося санкционного давления на Россию. Инвестиции, о которых так любят говорить отечественные либералы, нужно искать не на Западе, а внутри страны. Развитие лесопереработки на новых экологоориетированных началах, демонстрируемое Иркутской областью, – яркий пример такого подхода. Можно только пожелать удачи губернатору Сергею Левченко, демонстрирующему ответственный подход государственного планирования в условиях рыночной экономики на примере одного региона», – отметил политолог Олег Бондаренко.
Метки: Сергей Левченко
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