22.06.2018, Москва, Игорь Плетнев

270 просмотров

Иркутский губернатор-коммунист борется с санкциями Запада

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко (один из немногих руководителей субъектов РФ, избранный от Компартии) принял участие в церемонии пуска нового цеха картоноделательного завода «Большой Усть-Илимск».

Предприятие увеличило выпуск товарной продукции, при этом внедрив экологические технологии, снижающее вредное воздействие на окружающую среду.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мне представляется важным, что глава региона Сергей Левченко сегодня инициирует большие стройки. Это серьезный сигнал. Сигнал, который говорит о том, что регион продолжает динамичное развитие, несмотря на экономический кризис, в котором до сих пор пребывает страна. Мы прекрасно знаем, что сегодня любая крупная стройка – это событие, потому как ресурсы очень ограничены», – сказал в интервью изданию «Национальный эксперт» политолог Сергей Журавский.

«Открытие новых производств и развитие региональной экономики особенно важно в условиях непрекращающегося санкционного давления на Россию. Инвестиции, о которых так любят говорить отечественные либералы, нужно искать не на Западе, а внутри страны. Развитие лесопереработки на новых экологоориетированных началах, демонстрируемое Иркутской областью, – яркий пример такого подхода. Можно только пожелать удачи губернатору Сергею Левченко, демонстрирующему ответственный подход государственного планирования в условиях рыночной экономики на примере одного региона», – отметил политолог Олег Бондаренко.