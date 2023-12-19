Ирландии хочется, чтоб Украина как можно дольше отвлекала бы Россию от Прибалтики

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Ирландия является частью Евросоюза, но не планирует вступать в военный блок НАТО.

Об этом премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не собираемся менять свою позицию и подавать заявку на членство в НАТО, но мы знаем, что наш нейтралитет не защищает нас, как в прошлом», – сказал Варадкар.

Он боится, что конфликт России с Западом перекинется на Прибалтику.

«Мы являемся частью ЕС и Еврозоны. Мы используем ту же валюту, что и Эстония, Латвия и Литва. Ситуация была бы совсем иной, если бы Россия действительно напала на Финляндию или на Эстонию, Латвию, Литву. Но я очень надеюсь, что Путин не зайдет так далеко. Именно поэтому так важно, чтобы он остановился на Украине», – сказал Варадкар.

По его словам, Ирландия не собирается вмешиваться в мирное урегулирование на Украине, но ей не хотелось бы видеть еще один замороженный конфликт.