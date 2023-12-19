Ирландия не ждет Украину в ЕС

Елена Острякова.  
19.12.2023 12:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сомневается, что Украину примут в ЕС.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сомневается, что Украину примут в ЕС. Об этом он заявил...

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«Мы приняли их в качестве кандидата на вступление в Европейский Союз, но эти переговоры, как правило, занимают много времени. Любое государство должно соответствовать определенным стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики, прежде чем оно сможет присоединиться.

Мы начнем переговоры, но Ирландии потребовалось 15 или 20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до вступления в Союз. Аналогичная проблема была с Польшей и странами Центральной Европы. Поэтому я думаю, что их скорое вступление маловероятно», – Варадкар.

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