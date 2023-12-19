Ирландия не ждет Украину в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сомневается, что Украину примут в ЕС.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Мы приняли их в качестве кандидата на вступление в Европейский Союз, но эти переговоры, как правило, занимают много времени. Любое государство должно соответствовать определенным стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики, прежде чем оно сможет присоединиться. Мы начнем переговоры, но Ирландии потребовалось 15 или 20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до вступления в Союз. Аналогичная проблема была с Польшей и странами Центральной Европы. Поэтому я думаю, что их скорое вступление маловероятно», – Варадкар.