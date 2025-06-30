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Информационная политика Евросоюза направлена на то, чтобы «заставить замолчать любого, кто придерживается другой позиции».

Об этом бывший депутат от Ирландии Клэр Дейли заявила в Европарламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я должна быть честной и признаться, что я, наверное, пропагандист из России, согласно украинскому списку. Я пропагандист из России по двум причинам. Во-первых, я сказала, что война на Украине – это прокси-война НАТО. А во-вторых, что граждане Европы больше страдают от санкций, чем экономика России. И я до сих пор придерживаюсь этих взглядов. Но вместо того, чтобы обсуждать со мной эти вопросы – гораздо проще заклеймить меня как российского агента и пропагандиста», – сказала Дейли.

Она заявила, что «российские боты» не повлияли на результаты европейских выборов». Их результаты были полностью определены внутренними факторами и несогласием людей с нарративами властей.

Но Брюссель объявляет любое инакомыслие «русским» саботажем, поэтому под антироссийские санкции попадают борцы за права Палестины. А за свободу слова Евросоюз борется только в Венгрии, потому что там СМИ пишут то, что не нравится еврочиновникам.