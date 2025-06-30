Ирландский политик гордится репутацией «русской пропагандистки»

Елена Острякова.  
30.06.2025 18:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Информационная политика Евросоюза направлена на то, чтобы «заставить замолчать любого, кто придерживается другой позиции».

Об этом бывший депутат от Ирландии Клэр Дейли заявила в Европарламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Информационная политика Евросоюза направлена на то, чтобы «заставить замолчать любого, кто придерживается другой позиции»....

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«Я должна быть честной и признаться, что я, наверное, пропагандист из России, согласно украинскому списку. Я пропагандист из России по двум причинам. Во-первых, я сказала, что война на Украине – это прокси-война НАТО. А во-вторых, что граждане Европы больше страдают от санкций, чем экономика России. И я до сих пор придерживаюсь этих взглядов.

Но вместо того, чтобы обсуждать со мной эти вопросы – гораздо проще заклеймить меня как российского агента и пропагандиста», – сказала Дейли.

Она заявила, что «российские боты» не повлияли на результаты европейских выборов». Их результаты были полностью определены внутренними факторами и несогласием людей с нарративами властей.
Но Брюссель объявляет любое инакомыслие «русским» саботажем, поэтому под антироссийские санкции попадают борцы за права Палестины. А за свободу слова Евросоюз борется только в Венгрии, потому что там СМИ пишут то, что не нравится еврочиновникам.

«Когда я три года работала в комитете по борьбе с внешним вмешательством, все что им не нравилось, они называли вмешательством России, Китая или Ирана. Это могло быть что угодно: движение за независимость в Каталонии – вмешательство России, движение за мир – вмешательство России», – подчеркнула Дейли.

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