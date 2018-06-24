24.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Ирония судьбы: Не Крым, а Украина становится безлюдной

Из Украины уже выехало больше трудоспособного населения, чем осталось в стране. Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, демографическая катастрофа – главная проблема Украины на сегодняшний день.

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«Семь миллионов человек находятся за границей. Это означает, что приблизительно треть населения Украины сегодня уходит туда – в Россию, в Польшу, куда-то на Запад. Это означает, что остаются самые пассивные и самые непродуктивные. Фактически у нас только около шести миллионов человек производят какую-то добавочную стоимость. Эти люди в наибольшей степени, из среднего класса, подвержены тому, чтобы уходить заграницу.

Еще оставшиеся шесть миллионов – это бюджетники, силовики, которые не очень продуктивные, и которых кормят вот эти вот первые шесть. Остаются еще 12-13 миллионов пенсионеров, ведь мы же точно не знаем, сколько у нас населения в стране, остаются еще шесть миллионов детей, которых тоже необходимо кормить, и остается масса проблем, о которых мы все знаем.

Демография – это ключевой вызов сегодня перед страной, потому что он революционизирует все отношения, которые есть в нашем социуме, революционизирует экономические проблемы, поскольку мы уже столкнулись с недостатком рабочих рук», – заявил Романенко.