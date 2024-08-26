Ирония судьбы: российский «Искандер» настиг в Краматорске британского советника по безопасности

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Информационное агентство Reuters подтвердило, что при ударе по гостинице в городе Краматорск Донецкой области был убит ее сотрудник Райан Эванс. Агентство называет его «советником по безопасности».

38-летний обладатель британского паспорта Райан Эванс — бывший британский военный. Работал в агентстве с 2022 года. Консультировал журналистов по вопросам безопасности по всему миру, включая Украину, Израиль, а также на Олимпиаде в Париже.

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СМИ уточнило, что Эванс вместе с коллегами останавливался в отеле «Сапфир», пострадавшей от ракетного удара. Еще двое из шести членов съемочной группы Reuters были госпитализированы с ранениями от взрыва, сотрясениями мозга, порезами на теле и прочими травмами.

«Двое наших журналистов находятся в больнице, один из них получил серьезные ранения, — сказано в заявлении Reuters. — Еще трое наших коллег найдены и находятся в безопасности».

Reuters пишет, что пытается получить больше информации об ударе по гостинице и для этого сотрудничает с украинскими властями в Краматорске.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Райана. Райан помог очень многим нашим журналистам освещать события по всему миру», — пишет агентство.

Ранее власти Донецкой области подтвердили, что под обломками разрушенной ракетным ударом гостиницы в Краматорске было обнаружено тело гражданина Великобритании.

По данным Донецкой областной прокуратуры, удар был нанесен баллистической ракетой «Искандер-М».

Прибывшие на место происшествия репортеры Associated Press описали отель как «развалины», а спустя несколько часов после атаки для расчистки завалов использовались экскаваторы.

По словам губернатора Донецкой области Вадима Филашкина, помимо гостиницы разрушено и расположенное неподалеку многоэтажное здание.