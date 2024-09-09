Ирония судьбы: тушить пожары, вызванные российскими обстрелами, на Украине будут российские вертолеты

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Португалия передала Украине шесть бывших в употреблении пожарных вертолетов Ка-32 производства России, сообщает местное издание Sic Noticias.

Министерство национальной обороны Португалии (MDN) отметило, что последняя транспортировка, завершившаяся в минувшую пятницу, продолжилась “после длительного периода неопределенности и переговоров”.

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В свою очередь, издание напоминает, что еще в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Португалии Хелена Каррейрас заявила, что страна отправит на Украину шесть российских пожарных вертолетов, которые не имели лицензии для работы в Португалии. Более того, один из них вышел из строя из-за аварии.

В ноябре 2023 года вертолеты все еще находились в Португалии, а предыдущее правительство заявило, что ждет “указаний от украинского партнера относительно следующих шагов, которые необходимо предпринять” в этом процессе.

“После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее правительство согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в том числе с посольством Украины в Лиссабоне и с Министерством обороны Украины”, — говорится в опубликованном заявлении от 7 сентября.

Сообщается, что Украина согласилась принять вертолеты в их текущем практически нерабочем состоянии, то есть, без предварительного ремонта. Вертолеты были приобретены правительством Португалии в 2006 году.