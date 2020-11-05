«Исчезаем в физическом смысле»: украинское общество добивает вернувшихся из Донбасса атошников

05.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вернувшиеся с войны в Донбассе украинские военнослужащие сталкиваются с ненавистью и неблагодарностью со стороны простого народа, из-за чего многие атошники заканчивают алкоголизмом или наркоманией.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» заявил украинский десантник, экс-боевик «АТО» Валерий Ананьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда человек возвращается с фронта и видит, что ему не просто не благодарны, а есть люди, которые ещё за что-то обвиняют: «Вы каратели, убиваете людей, мы вас туда не посылали, вы воюете за деньги олигархов».

У человека появляется обида на общество, у него внутри начинает всё гореть: «Я же там воевал, мои товарищи там погибали». У человека, конечно, появляется обида до слёз, он потерял руку или ногу, а его не уважают.

Когда благодарят, можешь поблагодарить в ответ, но когда этого нет, ты ждёшь какой-то отдачи, ты злишься, появляется обида, и у человека внутри рождается крот, который начинает грызть изнутри. Ты обижен на это общество, ты его ненавидишь, ненавидишь каких-то конкретных людей», – сказал он.

Также атошник подчеркнул, что по этой причине многие вернувшиеся с Донбасса каратели спиваются или становятся наркоманами.

«У кого-то этот крот грызёт внутри, кто-то с ним находит общий язык с помощью алкоголя или других вещей, или веществ, а у кого-то этот крот догрызает до сердца и человек исчезает в физическом смысле», – посетовал Ананьев.