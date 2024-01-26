Начало Специальной военной операции приостановило распродажу украинской земли западным толстосумам.

Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший пресс-секретарь Леонида Кучмы, гендиректор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговоры о законе [о свободной продаже земли] шли уже лет двадцать, я видел это на разных этапах. Многим на Западе, в Западной Европе и Штатах, этот закон нужен из-за возможности покупать на Украине землю, и владеть землёй.

Помню, когда в 1994 году мы были в Канаде с визитом, и во время перекура одна из представительниц общественности, лет семидесяти, спросила: «Скажите пожалуйста, вы с Киева? А можно у вас купить землю?»… Я ответил, что даже нам нельзя покупать, а иностранцам – тем более. «Ах, как жаль», – сказала она, и ушла.

И потом я неоднократно сталкивался с таким. Потому что действительно, паспорт украинца для многих нужен, чтобы купить землю, вложить в неё», – сказал Мартыненко.