«Исчезла мотивация» – в Киеве жалуются, что СВО остановила распродажу украинской земли

Вадим Москаленко.  
26.01.2024 18:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 473
 
Денацификация, Дзен, Запад, Земля, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Начало Специальной военной операции приостановило распродажу украинской земли западным толстосумам.

Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший пресс-секретарь Леонида Кучмы, гендиректор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начало Специальной военной операции приостановило распродажу украинской земли западным толстосумам. Об этом на канале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Разговоры о законе [о свободной продаже земли] шли уже лет двадцать, я видел это на разных этапах. Многим на Западе, в Западной Европе и Штатах, этот закон нужен из-за возможности покупать на Украине землю, и владеть землёй.

Помню, когда в 1994 году мы были в Канаде с визитом, и во время перекура одна из представительниц общественности, лет семидесяти, спросила: «Скажите пожалуйста, вы с Киева? А можно у вас купить землю?»… Я ответил, что даже нам нельзя покупать, а иностранцам – тем более. «Ах, как жаль», – сказала она, и ушла.

И потом я неоднократно сталкивался с таким. Потому что действительно, паспорт украинца для многих нужен, чтобы купить землю, вложить в неё», – сказал Мартыненко.

Он пожаловался, что из-за войны с Россией пришлось приостановить распродажу земли.

«К сожалению, пока идёт война, никакой мотивации покупать землю быть не может. Не думаю, что этот процесс может быть активным, и уверен, что он таким не будет.

Но когда закончится, и у нас будет что покупать – поверьте мне, такие люди появятся в большом количестве», – мечтает он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть