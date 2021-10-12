Исчезновение с радаров современности, или Куда ведет Грузию дорога в НАТО

12.10.2021 08:23 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

овсем недавно Грузия приняла участие в совместных морских учениях со странами-членами НАТО на Черном море. О том, как проходили маневры рассказывает обозреватель «ПолитНавигнатора» Леван Лежава.

Можно смело утверждать, что сегодня в Грузии идет самая настоящая «холодная» гражданская война с иностранной интервенцией. Пока еще большей частью вербальная, вялотекущая, но когда противостояние «Грузинской мечты» и «Единого национального движения», активно поддерживающегося США и Евросоюзом, перейдет в более горячую фазу определить нелегко. Но, как говорится, борьба за власть и гибридная гражданская война – войной, а натовские учения по расписанию.

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В Грузию для проведения совместных учений на Черном море прибыли корабли второй постоянной противоминной группы НАТО. О цели учений рассказал сам начальник штаба этой группы Алесио ди Стефано.

«Это помогает береговой охране Грузии лучше ознакомиться с доктринами НАТО, концепциями, процедурами и лучшим опытом в морских операциях», – заявил он.

Пресс-служба МВД Грузии напомнила, что корабли НАТО регулярно посещают грузинские порты, что якобы служит усилению безопасности Черного моря.

Натовская интернациональная эскадра состояла из испанского корвета ESPS Rayo, турецкого берегового тральщика TCG Edincik, корабля ВМС Болгарии BGS Shkval, румынского судна ROS Lt. Lupu Dinescu, а также итальянского тральщика ITS Viareggio. Грузинская сторона на совместных маневрах была представлена патрульным катером пограничной полиции «Сухуми».

Цель учений заключалась в повышении уровня совместимости морских подразделений Грузии и членов альянса. Остается надеяться, что экипаж грузинского катера научился координировать свои действия с кораблями натовской эскадры, хотя его боевая мощь выглядит как-то не серьезно.

Как известно, у Грузии есть сиамский близнец по стремлению и Евросоюз – Украина. Наверно стоит попенять западным кураторам на счет недостаточной щедрости по отношению к Грузии. После совместных маневров с Украиной западные отцы-кормильцы нет-нет да и подкинут украинским военно-морским силам хоть какой-нибудь кораблик, не успевший еще проржаветь до конца. А вот Грузии пока приходится обходится катером.

Но НАТО не ограничилось только посылкой железяк. Грузию посетил Военной комитет Североатлантического альянса во главе с адмиралом Робом Бауэром. Натовский гость встретился со всеми представителями высшей власти в стране: премьер-министром Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

Для «Грузинской мечты» на современном этапе любые контакты с высокопоставленными натовскими или вообще западными чиновниками имеют огромное значение. «Мечтатели» как бы закрывают глаза на совершенно открытое желание западных начальников заменить их во власти более подходящими для натовских планов «националами» во главе с Мишико Саакашвили, в данным момент отбывающим свой законный срок в руставской тюрьме. Желание Запада вполне объяснимо – Саакашвили уже не один раз демонстрировал свою готовность по первой же команде хозяев вступать в конфликт с Россией, каким самоубийственным он бы не был.

Премьер Ираклий Гарибашвили, комментируя свою встречу с натовским адмиралом, делает своеобразную хорошую мини при плохой игре.

«У меня была очень хорошая встреча с председателем Военного комитета Североатлантического альянса. Его визит подтверждает, что НАТО поддерживает стремление Грузии вступить в Альянс. Мы обсудили безопасность Черноморского региона, прогресс, достигнутый в контексте сотрудничества с Альянсом, и наше активное участие в обеспечении глобального мира и безопасности», — сказал Гарибашвили.

О сотрудничестве с НАТО и вопросах безопасности Черного моря говорила с адмиралом Бауэром и президент страны Саломе Зурабишвили. При этом она особо выделила тот факт, что весь грузинский народ якобы только и живет лишь одной мечтой о скорейшем вступлении в НАТО.

Уже давным-давно всем известно, что интересы грузинской политической элиты и грузинского же народа расходятся диаметрально. Мифами о «райской жизни» в Евросоюзе и НАТО официальная пропаганда промывает населению мозги уже три десятка лет. Даже такое перманентное зомбирование дает совершенно ничтожный результат. Рядовой обыватель прекрасно понимает, что все обещания политиканов о будущем европейском процветании и благоденствии Грузии – ложь и надувательство. Именно поэтому каждый грузинский гастарбайтер, оказавшийся за границей, при первой возможности обращается к властям страны пребывания с просьбой о предоставлении убежища. И это вынуждены делать люди, которые искренно и горячо любят свою родину, но возвращаться домой предпочитают в качестве граждан других государств.

Натовский гость, разумеется, не скупился на похвалы, оценивая заслуги перед НАТО, он сразу же указал на «российскую угрозу».

«Мы тесно сотрудничаем с Грузией в вопросах безопасности в ответ на растущие усилия России по дестабилизации в Черноморском регионе и приветствуем шаги, предпринятые для реализации обновленного Основного пакета НАТО-Грузия», – заявил адмирал Роб Бауэр.

Ну от натовского мореплавателя иного ждать и не приходится. Он в конце концов свою зарплату отработает. А вот грузинской общественности надо серьезно задуматься над тем, что делает грузинский катер одинокий в натовском тумане, в этой разношерстной эскадре, которая настойчиво просит бури? Новейший американский эсминец Дональд Кук ее допросился. Хотя крепкий «старичок» Су-24 на него просто легонько дунул – мало не показалось – самые умные члены экипажа списались на берег в ближайшем порту.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани с гордостью опроверг клевету врагов, что Грузия якобы перестала интересовать Запад, исчезла с его радаров. Трагедия грузинского народа сегодня и состоит в том, что его продажный политикум – хоть власть, хоть оппозиция – делают все для того, чтобы Грузия действительно исчезла с радаров современности.