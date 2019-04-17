Исчезнувший киевский журналист обвинил соратника Порошенко в намерении его «грохнуть»

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

11 марта 2019 года обвиненный в сепаратизме киевский журналист Владимир Скачко исчез из больницы, в которой он находился после проведенного в его квартире многочасового обыска, проведенного сотрудниками СБУ. На следующий день журналист не появился в Херсонском управлении СБУ для допроса, а исчез в неизвестном направлении, передает корреспондент ПолитНавигатора.

О том, где он сейчас находится и что с ним произошло, сам Скачко рассказал во время скайп-конференции с редакцией украинского издания “Вести”.

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“Причина одна — в этой же больнице заказчики моего преследования и решили меня “грохнуть”. Позвали туда ребят из националистических батальонов — те попытались проникнуть прямо в палату, где я находился. Моим друзьям 11 марта стало известно об этом, и меня попросту вывели из больницы”, – рассказал Скачко, комментируя причины своего исчезновения из клиники.

По его словам, в тот момент он находился под наблюдением со стороны управления “Т” СБУ.

“Да, управление “Т”, которое работает в тесном контакте с Игорем Кононенко, армейским другом Петра Порошенко. Я даже не знаю, что точно они хотели сделать: либо заткнуть мне рот, либо сделать из меня “сакральную жертву”, которой можно было бы напугать всех тех, кто не приемлет политику президента и его друзей, о которых я выражался нелицеприятно”, – говорит Скачко.

Беглый журналист отказался отвечать на вопрос о месте своего нынешнего пребывания.

“Поинтересоваться вы, конечно, можете. А вот где именно я нахожусь — не скажу. И закон я не нарушаю. На моей стороне ст. 39 Уголовного кодекса, которая говорит о “крайней необходимости”. В моем случае она заключается в том, что, когда человек опасается за свою жизнь, он имеет право нарушать законы и процедурные нормы. А мне поступали прямые угрозы”, – отметил Скачко.

Впрочем, журналист не исключает, что перед ожидаемо разгромным для Петра Порошенко вторым туром выборов обвинители “сольются”, и ожидаемого вынесения судом меры пресечения в виде ареста и содержания под стражей вынесено не будет.

Напомним, ыо время фарсовых “дебатов” с самим собой на НСК Олимпийский в Киеве Порошенко лицемерно заявлял, что при нем на Украине не было ни политзаключенных, ни преследований свободы слова.