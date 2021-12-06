Ищенко: Аваков и Порошенко объединились – всё готово для танцев с бубнами

06.12.2021  20:12 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Конфликт, Кризис, майдан, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Украина зашла на первый этап очередного Майдана – коалиция против президента Зеленского уже сформирована, недовольные массы собрались на площади и прошли к его офису, поэтому ситуация может пойти по уже обкатанному сценарию цветной революции.

Об этом в эфире интернет-канала RusUkrNews заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина зашла на первый этап очередного Майдана – коалиция против президента Зеленского уже сформирована,...

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«По крайней мере, на первый этап предмайданья они уже вышли. То есть, выгнали уже боевиков, причем, ходили в обнимку боевики Авакова и боевики Порошенко, которые до этого друг друга так не любили, что кушать не могли. Они уже постояли на Майдане, сходили к Офису президента.

В принципе, подготовка полностью проведена, дальше технология – платишь немножко денег, появляется быдло, которое готово стоять за прошлогодние джинсы, за чашку супа и так далее. Потом появляются сердобольные бабушки, недобитая антибольшевиками интеллигенция, все обрастает людьми с хорошими лицами, на сцену выползает некоторое количество оплаченных артистов, никому неизвестных политиков вперемешку с известными.

И начинаются танцы с бубнами. Потом эти танцы с бубнами тоже могут ничем не закончиться. Но – либо власть может капитулировать, либо в определеный момент у танцующих может оказаться больше силового ресурса, чем у власти. И, опять таки, «прости-прощай». На первый этап зашли, будет ли второй этап – посмотрим», – заявил Ищенко.

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