Мирные инициативы в случае с киевским режимом – затея изначально бессмысленная.

Об этом в интервью болгарскому «Поглед Инфо» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полагаю, что это перемирие закончится, как и остальные. Россия будет по возможности придерживаться, но никто не будет молчать, когда в тебя стреляют. …Не думаю, что из этого что-то вырастет, потому что украинское руководство категорически отказывается от любой формы мира. Украина не может не воевать, даже понимая, что будет уничтожена. Они сами уже говорят «до последнего украинца». Даже понимая это, Украина не может не воевать «до победы над Россией». И на Украине понимают, что одержать её не могут, но и признать это они тоже не в состоянии. …

Немцам повезло, Гитлер покончил с собой раньше, но идея у него была воевать до последнего немца. 30 апреля 45 года незадолго до самоубийства он говорил о том, что немецкий народ подвёл своего фюрера, оказался недостоин», – напомнил Ищенко.