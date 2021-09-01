Ищенко: «Киеву придется поистерить еще раз из-за «СП-2»

01.09.2021 14:20 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Прибывший на переговоры в США президент Украины Владимир Зеленский при всём желании и любых раскладах уже никак не повлияет на американо-германское решение по газопроводу «Северный поток-2».

Об этом в интервью Международному информагентству «Sputnik» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского могут вестись такие разговоры, что после того, как он топнет на старика ножкой, тот испугается, забьётся под кровать, заплачет и отменит «Северный поток». Но дело в том, что «Северный поток» не у Байдена начинается и не у Байдена заканчивается. И Байден его отменить не может, потому что «Северный поток» – это совместное предприятие большого количества российских и европейских энергетических компаний.

Второе, даже воевать против «Северного потока» Байден уже зарёкся, поэтому он договорился с Меркель о взаимном понимании. И Меркель приезжала к Зеленскому, объясняла, в чём заключается совместное понимание, и Киев уже истерил по поводу того, что его в очередной раз предали и бросили. Может поистерить ещё раз», – заявил Ищенко.

Он добавил, что даже санкции против «Северного потока-2» уже ничего не дадут.

«Теоретически США могут ввести санкции против «Северного потока» потом ещё раз. Но дело в том, что санкции США после того, как газопровод уже построен, не могут быть эффективны в том плане, что не могут касаться прокладки труб, задержки страхований суден, которые его прокладывают, то есть чисто с технической части они помешать не могут. Они могут уже носить только характер нездоровой конкуренции со своими европейскими партнёрами. То есть это уже будет касаться больше не нас и бить не по России и «Газпрому», это будет значительно больше бить по европейским партнёрам, и вряд ли это вызовет в Европе большую радость», – объяснил политолог.