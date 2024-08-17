Ищенко: Курскую область терроризируют группы украинских смертников

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Вторгшиеся в Курскую область украинские террористы – смертники, которые пытаются малыми группами прорваться как можно дальше в российский тыл, и вызвать впечатления массового присутствия.

Об этом в эфире телеканала «Геополитбюро» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ пытаются создать как можно более широкий плацдарм вдоль границы. Причём не с заходом крупных сил, которые что-то захватят, и будут обороняться. Нет, с заходом ДРГ, которые создают представление, что украинцы прямо везде. На самом деле их там немного… Иначе они были бы крупными скоплениями, которые легко уничтожать. Они передвигаются мелкими отрядами. Зачастую по 5-10 человек. Но они забежали в одно село, постреляли, забежали в другое село, постреляли. И впечатление, что они везде, и их много. Это попытка разогнать панику, показать, что это крупный прорыв, что они захватят 2-3 области. И под это дело идёт информационная составляющая. Украинцы показывают картинки «10 километров от Курска». Хотя на самом деле они там не находятся, но такие картинки постят», – сказал Ищенко.

«Это делается для того, чтобы люди паниковали. Выстрелы слышны далеко, особенно из танковых пушек. ДРГ, которая объезжает заслоны, действительно может прорваться на 50 километров. Но это не крупные части, а смертники, которые прорываются в наш тыл, а потом пытаются оттуда безуспешно выехать. А одна ДРГ может за световой день объехать и десять сёл подряд. Где-то встретили сопротивление, постреляли, и уехали. Где-то не встретили сопротивления, пофоткались, тоже постреляли, и уехали. Они создают эффект масштабного присутствия, хотя на самом деле это слоёный пирог из российских подразделений, украинских ДРГ, и так далее», – добавил он.