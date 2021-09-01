«Максимум Зеленского – новая партия американского хлама» – Ищенко

01.09.2021 16:00 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

С Пентагоном президент Украины Владимир Зеленский может договариваться лишь о том, о чём вполне мог бы переговорить украинский посол или министр.

Об этом в интервью Международному информагентству «Sputnik» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский планирует встретиться и с министром обороны США, вероятно, будет обсуждаться вопрос Донбасса, могут ли быть приняты решения о начале каких-то активных боевых действий Украины в Донбассе, или наоборот?» – спросила ведущая.

В ответ эксперт напомнил, что ещё весной США выразили свою официальную позицию, дав понять, что если Киев пойдёт в Донбассе на обострение, спровоцировав Москву на военные действия, то «никто из-за какой-то Украины воевать с Россией не будет».

«Поэтому с Минобороны США Зеленский может обсуждать то, что мог бы обсудить его посол или министр, что вообще на таком уровне можно не обсуждать. Он может обсуждать поставки старых катеров, каких-то ещё не захваченных талибами партий патронов, каких-нибудь «Хаммеров» двадцатилетней давности выпуска, больше ничего», – сказал Ищенко.

«Никаких более актуальных вопросов, которые мог бы решить министр обороны США, не существует, тем более что надо понимать, что министр обороны в США это больше хозяйственная должность. Он обеспечивает бюджет и содержание армии, а планированием военных операций занимается комитет начальников штабов, а решения о военных операциях принимает президент как верховный главнокомандующий», – добавил политолог.